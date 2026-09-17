Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat joi, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, că formațiunea nu va vota un Guvern din care nu face parte. Dungaciu a susținut că România are nevoie de alegeri anticipate și de o „relegitimare politică”.

„Noi la AUR am spus foarte clar: nu vom vota un Guvern din care nu facem parte”, a declarat Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a afirmat că desemnarea lui Siegfried Mureșan ar putea fi urmată de o a doua nominalizare și a legat acest scenariu de posibilitatea evitării alegerilor anticipate.

„Dar faptul că s-a făcut o nominalizare, faptul că s-a intrat în acest parcurs, ne duce cu gândul că a doua nominalizare ar putea să se facă în siajul acestei nominalizări, pentru a transmite, dacă vreți, parlamentarilor că este ultima șansă să rămână în Parlament, adică să evite anticipatele”, a spus Dungaciu.

El a precizat că AUR consideră alegerile anticipate drept o prioritate și a susținut că acestea ar reprezenta, în viziunea formațiunii, o modalitate de „relegitimare politică”.

„Anticipatele sunt cele mai importante lucruri pentru noi, sunt cele mai importante pentru România”, a declarat Dungaciu.

Liderul AUR a susținut că România traversează un nivel ridicat de tensiune politică și socială și a invocat sondaje despre direcția în care se îndreaptă țara.

„Tensiunea politică din România, în acest moment, este la maximum. Tensiunea în societate este fără precedent. Dacă vă uitați pe sondaje, suntem peste 90% dintre cei care spun că România merge într-o direcție greșită, aproape fără precedent din '90 încoace”, a afirmat Dungaciu.

El a făcut referire și la protestele din Piața Victoriei și a susținut că, în actualul context economic și de securitate, un guvern care ar urma să funcționeze pentru o perioadă limitată ar avea dificultăți în a-și duce la îndeplinire programul.

„Într-o asemenea tensiune, într-o asemenea criză economică și de securitate, cine va mai guverna practic un an, un an și jumătate? Pentru că după aceea intrăm în logica alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare”, a spus prim-vicepreședintele AUR.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că, în opinia sa, Siegfried Mureșan nu va ajunge să primească votul Parlamentului pentru învestirea Guvernului.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că nu există, în acest moment, o majoritate conturată. Mureșan a anunțat ulterior că acceptă propunerea.