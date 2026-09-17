Fosta prefectă USR de Timiș, reținută de Parchetul European

Cornelia Elena Micicoi, fosta prefectă USR a județului Timiș, a fost reținută joi pentru 24 de ore de procurorii Parchetului European, potrivit unor surse judiciare. Alte cinci persoane au fost reținute în același dosar, în care sunt cercetate presupuse fraude cu fonduri europene.

Ancheta în care este cercetată Cornelia Elena Micicoi a devenit publică în luna iunie, când procurorii Parchetului European din Timișoara și polițiștii BCCOA au făcut descinderi la locuința acesteia. La momentul respectiv, Micicoi ocupa funcția de prefect al județului Timiș.

Anchetatorii EPPO au verificat locuința acesteia în cadrul unei anchete începute cu mai multe luni înainte.

Dosarul vizează o presupusă fraudă cu fonduri europene în care fosta prefectă ar fi implicată.

Potrivit unor surse, prejudiciul din dosar s-ar ridica la câteva sute de mii de euro. Banii ar fi trebuit să fie utilizați pentru organizarea unor cursuri de formare destinate persoanelor defavorizate.

În cadrul anchetei au fost efectuate, în total, 11 percheziții în județul Timiș.

Procurorii Parchetului European suspectează săvârșirea unor fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, fals și obținere ilegală de fonduri europene.

Tot în luna iunie, anchetatorii au făcut verificări și la sediul asociației conduse de Cornelia Elena Micicoi înainte ca aceasta să ajungă prefect al județului Timiș.

Cornelia Elena Micicoi a devenit prefect USR al județului Timiș în octombrie 2025.

În iunie 2026, după declanșarea anchetei în care era cercetată, aceasta a demisionat din funcția de prefect. Eliberarea sa din funcție a fost oficializată în aceeași lună.