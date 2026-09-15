Dana Budeanu, despre scandalul zborurilor de lux. Mesaj acid pentru Diana Stoica

După ce lidera deputaților USR a criticat „socialismul de caviar”, iar partidul a adus în discuție inclusiv ceasurile și hainele scumpe, Dana Budeanu susține că Diana Stoica ar purta, la rândul său, un accesoriu de lux. Este vorba, potrivit acesteia, despre un ceas Cartier în valoare de aproximativ 10.000 de euro.

Dana Budeanu a lansat marți, 15 septembrie, un atac la adresa Dianei Stoica, lidera deputaților USR, dar și la G4Media și jurnalistul Cristian Pantazi. Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta susține că deputata USR ar purta un ceas Cartier în valoare de aproximativ 10.000 de euro.

„BUNA DIMINEATA, DOMNILOR MILIOANRI IN EURO DE LA G4MEDIA! DOAMNA DIANA STOICA, SEFA DE GRUP USR SI CEASUL EI CARTIER DE 10 MII DE EURO! LUATI CU APA SI NU MAI IESITI CA FATALAII LA FUMAT, DOMNULE PANTAZI, FUMATI IN BIROU CA ASA FAC BARBATII!”, a scris Dana Budeanu.

Mesajul Danei Budeanu apare pe fondul unui subiect intens dezbătut în ultimele zile: zborurile cu avioane private la care au participat magistrați, politicieni și oameni de afaceri. Pe 11 septembrie,G4Media a publicat, în colaborare cu Info Sud-Est, o amplă investigație despre legăturile persoanelor care au călătorit cu avioane private către Nisa și Mykonos.

Publicația arăta că numele pasagerilor acestor zboruri, prezentate inițial în investigații NewsCenter și PressOne, au legături cu magistrați influenți, oameni de afaceri și politicieni din Constanța. Ancheta G4Media a urmărit conexiunile existente între aceste persoane și o serie de personaje cu influență în plan local.

Subiectul fusese discutat și de Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi într-o ediție „Analiza momentului” publicată de G4Media pe 9 septembrie. Printre temele emisiunii se afla seria zborurilor de lux cu avioane private în care au călătorit magistrați, politicieni și oameni de afaceri.

Cristian Pantazi este nominalizat direct de Dana Budeanu în postarea publicată marți.

La câteva zile după investigația G4Media, subiectul zborurilor private a ajuns și în Parlament. USR și PNL au cerut conducerii Camerei Deputaților înființarea unei comisii parlamentare de anchetă„Mykonos-Nordis”, care să verifice atât zborurile Nordis, cât și deplasările recente către Mykonos și Nisa.

Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaților, a criticat în acest context ceea ce a numit „socialismul de caviar”.

„PSD suferă încă de Nordis. La doi ani după zborurile în avioane private pe banii clienților păgubiți, PSD nu s-a dezbărat de socialismul de caviar, doar încearcă să-l ascundă”, a declarat Diana Stoica.

Deputata a cerut să fie clarificat cine a suportat costurile deplasărilor și ce interese s-au aflat în spatele acestora. În același context, USR a lansat critici legate inclusiv de luxul afișat de politicieni. Partidul a făcut referire explicită la vile, ceasuri și haine scumpe, bani și zboruri cu avioane private, susținând că asemenea manifestări sunt inacceptabile în timp ce populației i se cere responsabilitate financiară.