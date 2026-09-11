Ce spune Grindeanu despre zborul privat în Myknos

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, îi încurajează pe toţi cei vizaţi în scandalul zborurilor private către Mykonos să se prezinte în faţa comisiei de anchetă din Parlament şi să ofere explicaţii cu privire la deplasările efectuate în luna iulie.

Întrebat dacă a discutat cu colegii săi care s-au aflat la bordul avionului privat cu destinaţia Mykonos şi dacă aceştia i-au explicat ce au făcut în timpul deplasării, Grindeanu a spus că a discutat cu Florin Manole. Potrivit liderului PSD, acesta i-ar fi explicat situaţia, iar informaţiile ar fi fost prezentate şi public.

Sorin Grindeanu a susţinut că, din ceea ce i s-a transmis, persoanele aflate în avion nu au discutat despre eventuale decizii ale Curţii Constituţionale care urmau să fie luate într-un interval foarte scurt. Totuşi, liderul PSD a apreciat că ar fi fost mai bine ca o asemenea deplasare să nu aibă loc.

În acelaşi timp, Grindeanu a afirmat că toţi cei implicaţi ar trebui să se prezinte la comisia parlamentară care anchetează cazul. Printre persoanele menţionate se numără Florin Manole, Ilie Bolojan, preşedinta CCR Simina Tănăsescu şi judecătorul constituţional Cristian Deliorga.

Potrivit informaţiilor apărute în presă, la începutul lunii iulie au avut loc două zboruri private către destinaţii exclusiviste, Nisa şi Mykonos, operate de compania Toyo Aviation.

La bordul aeronavei care a ajuns în Mykonos s-ar fi aflat 13 persoane, printre care judecătorul CCR Cristian Deliorga, politicieni, oameni de afaceri şi reprezentanţi ai unor instituţii publice.

Cazul a generat reacţii politice şi instituţionale. PNL şi USR au sesizat CCR şi au cerut verificarea deplasărilor lui Deliorga, în timp ce CSM a fost solicitat să analizeze prezenţa preşedintelui Tribunalului Constanţa în această călătorie.

Senatul a decis, totodată, extinderea anchetei parlamentare pentru a include atât întâlnirea dintre Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu, cât şi deplasarea în Mykonos. Termenul pentru finalizarea raportului comisiei a fost prelungit cu 30 de zile.