Justitie

Președintele Tribunalului Constanța, verificat de Inspecția Judiciară pentru plecare în Mykonos pe banii CCR

Președintele Tribunalului Constanța, verificat de Inspecția Judiciară pentru plecare în Mykonos pe banii CCR
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Din cuprinsul articolului

Judecătorul Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, va da cu subsemnatul la Inspecția Judiciară după ce în spațiul public a apărut informația conform căreia acesta a fost într-o deplasare cu persoane din mediul politic și de afaceri.

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu cu privire la judecătorul Marius Cătălin Croitoru

Conform comunicatului, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru demararea verificărilor cu privire la potențiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul Deontologic al judecătorilor și procurorilor.

Judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, senatorul UDMR, István-Loránt Antal, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, dar și omul de afaceri Gruia Stoica, care are o condamnare penală la activ, au zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie a acestui an, Camera de Comerț și Industrie a României fiind plătitor al deplasării.

Este de așteptat și o reacție din partea Curții Constituționale cu privire la participarea lui Cristian Deliorga în această combinație afaceri-politică, care poate naște suspiciuni majore legate de modul în care sunt judecate anumite cauze ce ajung pe rolul CCR.

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