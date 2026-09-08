Din cuprinsul articolului Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu cu privire la judecătorul Marius Cătălin Croitoru

Judecătorul Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, va da cu subsemnatul la Inspecția Judiciară după ce în spațiul public a apărut informația conform căreia acesta a fost într-o deplasare cu persoane din mediul politic și de afaceri.

Conform comunicatului, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru demararea verificărilor cu privire la potențiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul Deontologic al judecătorilor și procurorilor.

Judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, senatorul UDMR, István-Loránt Antal, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, dar și omul de afaceri Gruia Stoica, care are o condamnare penală la activ, au zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie a acestui an, Camera de Comerț și Industrie a României fiind plătitor al deplasării.

Este de așteptat și o reacție din partea Curții Constituționale cu privire la participarea lui Cristian Deliorga în această combinație afaceri-politică, care poate naște suspiciuni majore legate de modul în care sunt judecate anumite cauze ce ajung pe rolul CCR.