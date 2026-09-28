România - Bosnia, 2-4

Au marcat: Bîrligea (28), Cicâldău (62) / Gigovic (12), Muhamerovic (19), Tabakovic (40), Mahmic (55)

Echipe de start:

România: Ionuț Radu - Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat - Darius Olaru, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir - Nicolae Stanciu - Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă Rezerve: Hindrich, Cojocaru, T. Strata, Ghiță, T. Băluță, Fl. Tănase, Cicâldău, L. Munteanu, A. Borza, Cîrjan, D. Matei, Moruțan Selecționer: Gheorghe Hagi

Bosnia: Zlomislic - Memic, Katic, Muhamerovic, Kolasinac - Gigovic, Mahmic, Basic - Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic Rezerve: Jurkas, Hamzic, Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Ducir, Demirovic, Lukic, Sunjic, Hasic, Radeljic Selecționer: Sergej Barbarez

Stadion: Arena Națională, București (fără spectatori)

Arbitru: Luis Godinho (Portugalia) / Asistenți: Pedro Martins și Pedro Almeida (ambii din Porutgalia) / Al patrulea oficial: Fabio Verissimo (Portugalia) / Camera VAR: Fabio Oliveira Melo și Helder Malheiro (ambii din Portugalia)

Echipa națională a României își continuă parcursul în Liga B din Nations League cu un duel programat în această seară pe teren propriu. Selecționata condusă de Gheorghe Hagi înfruntă Bosnia și Herțegovina, o adversară familiară din campaniile anterioare de calificare. Confruntarea de pe Arena Națională are loc fără public în tribune și este transmisă în direct pe Antena 1 și Antena PLAY.

Selecționata tricoloră vine după o înfrângere suferită în prima etapă din Grupa 4, scor 1-2 pe terenul Suediei. Calendarul acestei acțiuni internaționale include alte două dueluri importante pentru reprezentativa noastră. România va întâlni Polonia vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, urmând ca pe 5 octombrie să dispute returul cu Suedia, tot de la ora 21:45. În cadrul aceleiași grupe, programul zilei propune și înfruntarea dintre Suedia și Polonia.

Gheorghe Hagi a stabilit lista jucătorilor eligibili pentru confruntarea din această seară. Printre absenții notabili se numără Ianis Hagi, titular în partida precedentă, care nu a fost inclus în lotul final.

Pentru meciul cu Bosnia, opțiunile tehnice sunt următoarele:

Portari: I. Radu, Hindrich, V. Cojocaru

Fundași: Strata, M. Ilie, Coubiș, Ghiță, Borza, Burcă, Eissat

Mijlocași: T. Băluță, Cicâldău, Stanciu, Screciu, Cîrjan, D. Matei, Olaru, Moruțan, V. Dragomir

Atacanți: F. Tănase, L. Munteanu, Bîrligea, Mihăilă

Șase titulari din meciul cu Suedia trimisi în tribune

Decizia selecționerului lasă în afara lotului șase dintre fotbaliștii care au început din primul minut jocul din Suedia. Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Răzvan Marin, Nicușor Bancu, Ianis Hagi și Dennis Man nu vor fi disponibili pentru această partidă. De asemenea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin nu se află printre jucătorii convocați.

Rularea completă a efectivului a fost explicată de tehnician încă dinaintea deplasării din prima etapă, acesta optând pentru formule distincte în primele două jocuri din grupă.

„Am echipa de start în minte de vreo trei zile, am antrenat-o. Nu pregătesc surprize, o echipă va juca mâine, când mergem acasă va juca altă echipă. Avem patru meciuri și trebuie să împărțim efortul pentru ei, de-asta am luat 32 de jucători. Mâine va fi o echipă, apoi voi face alta în România, când vom juca cu Bosnia”, anunțase Gică Hagi, înainte de Suedia - România.