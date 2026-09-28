Eugene Maniakhine, cetățean elvețian născut la Sankt Petersburg și stabilit în Elveția de peste trei decenii, a fost numit luni, 28 septembrie, administrator special al Petrotel-Lukoil, compania care operează rafinăria de la Ploiești. Numirea a fost aprobată de acționarii companiei în cadrul Adunării Generale, în timp ce Petrotel se află în procedură de insolvență.

Maniakhine a obținut 99,67% din voturile acționarilor prezenți. Mandatul său este legat de procesul de reorganizare a companiei, de conservarea instalațiilor și a competențelor necesare pentru o eventuală reluare a activității, precum și de relația cu angajații, creditorii, furnizorii, autoritățile și potențialii investitori.

Tribunalul Prahova a dispus pe 26 august deschiderea procedurii generale de insolvență pentru Petrotel-Lukoil, la cererea companiei. Instanța a desemnat Dascăl Insolvency SPRL drept administrator judiciar provizoriu.

Pe site-ul oficial al Petrotel-Lukoil este menționată încheierea Tribunalului Prahova din 26 august 2026, în dosarul 3956/105/2026. Compania a convocat pentru 28 septembrie Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pe ordinea de zi aflându-se inclusiv desemnarea administratorului special.

Administratorul special are un rol diferit de cel al administratorului judiciar. În cadrul procedurii de insolvență, acesta reprezintă compania și interesele acționarilor, în timp ce administratorul judiciar are atribuțiile stabilite de legislația insolvenței și de instanță.

După numire, Eugene Maniakhine a declarat că obiectivul său este păstrarea rafinăriei ca activ industrial și crearea condițiilor pentru o eventuală reluare a producției.

„Viziunea mea este ca Petrotel să rămână un activ industrial viabil pentru România: o rafinărie sigură, cu instalațiile protejate, cu specialiștii săi alături și cu o cale credibilă către reluarea activității”, a declarat Maniakhine pentru Mediafax.

El a precizat că reorganizarea trebuie să urmărească păstrarea valorii industriale a companiei și să țină cont de interesele angajaților, partenerilor comerciali și creditorilor.

„Misiunea mea imediată este să transformăm arhitectura reorganizării într-un plan executabil, construit pe date verificate, responsabilități clare și etape care pot fi urmărite”, a mai transmis noul administrator special.

Potrivit companiei, mandatul lui Maniakhine va avea în vedere cinci direcții principale: conservarea în siguranță a rafinăriei, păstrarea specialiștilor esențiali, stabilizarea relațiilor cu furnizorii și creditorii, respectarea obligațiilor legale și de conformitate și identificarea unei soluții sustenabile pentru finanțarea și proprietatea companiei.

În perioada în care producția este suspendată, activitatea de la Ploiești se concentrează pe conservarea instalațiilor, siguranța industrială și protecția mediului. Conducerea Petrotel a transmis anterior că instalațiile ar putea fi pregătite tehnic pentru repornire, după efectuarea testelor necesare.

Planul de reorganizare al Petrotel-Lukoil nu este încă finalizat. Acesta urmează să fie elaborat în cadrul procedurii de insolvență și va trebui să parcurgă etapele prevăzute de legislație, inclusiv procedurile privind creditorii și confirmarea instanței, după caz.

În paralel, compania trebuie să gestioneze creanțele și relațiile contractuale într-un context în care activitatea rafinăriei este afectată de regimul internațional de sancțiuni aplicabil grupului Lukoil.

SUA au desemnat Lukoil în octombrie 2025 în cadrul sancțiunilor legate de Rusia. Ulterior, autoritățile americane au emis mai multe licențe generale pentru anumite tranzacții și pentru activități legate de activele Lukoil din afara Rusiei. Regimul și autorizațiile aplicabile au continuat să fie actualizate și în 2026.

Eugene Maniakhine are experiență în rafinare, finanțe, comerț cu materii prime și management industrial. Este născut la Sankt Petersburg și s-a stabilit în Elveția în urmă cu 31 de ani.

Potrivit CV-ului prezentat de companie, a studiat Economie și Comerț la Universitatea din Geneva și a urmat un Executive MBA la IMD, în Elveția. De asemenea, deține o diplomă în tranzacționarea mărfurilor și acreditarea ACCA.

Maniakhine a fost director financiar al Zeeland Refinery între 2013 și 2018. A ocupat ulterior funcții de conducere la rafinăria ISAB din Sicilia și la Lukoil Neftochim Burgas. Compania bulgară Lukoil Neftochim Burgas îl menționa anterior pe Eugene Maniakhine în conducerea sa.

În aprilie 2026, el s-a alăturat Petrotel-Lukoil ca director comercial. Numirea de luni îl plasează acum în centrul procesului de reorganizare a companiei de la Ploiești.

Petrotel-Lukoil își menține ca obiectiv reluarea activității rafinăriei, însă momentul și condițiile unei eventuale reporniri depind de evoluția procedurii de insolvență, de situația financiară a companiei și de respectarea regimurilor de sancțiuni și a legislației aplicabile.

Pentru noul administrator special, următoarea etapă este transformarea planului de reorganizare într-un program concret, cu măsuri verificabile privind instalațiile, personalul, creditorii, finanțarea și cadrul necesar unei eventuale reporniri.