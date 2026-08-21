Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești ia în calcul declanșarea procedurii de insolvență, conducerea companiei considerând că aceasta ar putea proteja activele și activitatea societății în contextul datoriilor către creditori și al sancțiunilor care afectează grupul rus Lukoil, potrivit unei note interne obținute de Mediafax.

Compania nu a confirmat încă oficial că a luat decizia definitivă de a depune cererea de insolvență.

Documentul, datat în contextul în care rafinăria este oprită de mai multe luni, prezintă insolvența drept mecanismul prin care Petrotel ar putea obține protecție față de acțiunile creditorilor și timp pentru pregătirea unei eventuale relansări. Intrarea în insolvență nu înseamnă automatînchiderea sau lichidarea companiei, procedura putând include și reorganizarea activității.

Potrivit notei interne, conducerea Petrotel consideră că societatea are nevoie de protecție juridică în condițiile în care oprirea activității a afectat fluxul de numerar și au apărut demersuri ale creditorilor pentru recuperarea datoriilor.

„Singura măsură care poate salva rafinăria este declanșarea procedurii de insolvență”, susține conducerea companiei în documentul consultat de Mediafax.

În România, deschiderea procedurii de insolvență produce, în anumite condiții, suspendarea acțiunilor judiciare și a executărilor silite îndreptate împotriva averii debitorului. Creanțele sunt apoi valorificate în cadrul procedurii, conform Legii nr. 85/2014.

Pentru Petrotel, acesta este unul dintre principalele argumente pentru eventuala declanșare a procedurii: conservarea activelor și obținerea unui interval în care compania să poată încerca să își reorganizeze activitatea.

Petrotel a intrat în revizie tehnică în toamna anului 2025, însă instalațiile nu au fost repornite după finalizarea lucrărilor. Documentele publice ale transportatorului național de țiței CONPET confirmă că activitatea rafinăriei nu a fost reluată la finalul reviziei programate, situație pusă în legătură cu regimul sancțiunilor aplicat grupului Lukoil.

Petrotel este una dintre capacitățile importante de rafinare din România, iar oprirea sa are efecte și asupra lanțului de transport al țițeiului. CONPET arată că rafinăria reprezintă aproximativ 20% din volumul total al activității sale de transport al țițeiului.

În nota internă, conducerea Petrotel susține că obiectivul este repornirea instalațiilor și păstrarea capacității industriale.

Unul dintre cele cinci obiective prezentate în document este păstrarea locurilor de muncă. Conducerea afirmă că angajații rafinăriei nu au fost disponibilizați în perioada în care instalațiile au rămas oprite și că personalul reprezintă o resursă necesară pentru eventualitatea repornirii.

Nota susține, de asemenea, că Petrotel a achitat mai mult de jumătate din datoriile către furnizori și că societatea încearcă să își păstreze relațiile comerciale cu partenerii români.

Strategia prezentată este construită în jurul a cinci direcții: securitate energetică, păstrarea locurilor de muncă, menținerea parteneriatelor economice, continuarea contribuției fiscale și pregătirea unei eventuale soluții de proprietate pe termen lung.

Declanșarea procedurii nu echivalează cu falimentul. În cadrul legislației române, insolvența poate conduce la reorganizarea activității, iar scopul unei astfel de proceduri poate fi redresarea companiei și plata creditorilor într-un cadru stabilit de lege.

De altfel, acesta este și argumentul central al notei interne: conducerea Petrotel prezintă insolvența ca pe un mecanism de protejare a societății, nu ca pe o decizie de abandonare a rafinăriei.

În document se vorbește inclusiv despre posibilitatea ca, pe termen lung, activul să ajungă la un alt proprietar, dacă va exista un investitor compatibil cu cerințele legale și cu interesele strategice ale României.

Problemele Petrotel trebuie privite în contextul sancțiunilor americane aplicate grupului Lukoil. OFAC a autorizat în 2026 anumite operațiuni legate de negocierea și pregătirea unor contracte pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil, însă aceste autorizații nu permit automat finalizarea unei tranzacții. Licența generală 131H este valabilă până la 22 august 2026, potrivit Trezoreriei SUA.

În cazul unei eventuale vânzări, OFAC precizează că tranzacția trebuie să respecte condiții menite să rupă legăturile dintre activele respective și Lukoil și să împiedice ca fondurile rezultate să ajungă la compania sancționată în Rusia.

Prin urmare, insolvența nu reprezintă, prin ea însăși, o derogare de la sancțiunile americane. Ea poate oferi protecția prevăzută de legislația română în raport cu creditorii, în timp ce operațiunile care intră sub incidența sancțiunilor americane rămân supuse regulilor și autorizațiilor OFAC.

Guvernul a introdus în februarie 2026 un mecanism de supraveghere extinsă pentru mai multe entități Lukoil din România, inclusiv Petrotel-Lukoil. Hotărârea Guvernului nr. 69/2026 îl desemnează pe Ion-Bogdan Bugheanu drept supraveghetor al activității operatorilor incluși în măsură.

Potrivit documentelor oficiale, în categoria entităților supravegheate se află Lukoil România, Petrotel-Lukoil, Lukoil Lubricants East Europe și Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam – Sucursala București.

Guvernul a justificat măsura inclusiv prin rolul Lukoil în aprovizionarea pieței interne cu produse petroliere și prin importanța infrastructurii sale pentru lanțul național de distribuție.

Într-o declarație transmisă anterior, în august, compania a precizat că lucrează cu instituțiile statului pentru repornirea rafinăriei. În același timp, Petrotel se confruntă cu presiuni din partea creditorilor. Într-un caz recent, Tribunalul Prahova a dispus în primă instanță plata unei datorii de aproximativ 1,068 milioane de lei către o companie care a prestat servicii pentru rafinărie.

Contextul financiar explică de ce insolvența apare acum ca una dintre variantele luate în calcul de conducere. În cazul în care procedura va fi declanșată și acceptată de instanță, societatea ar urma să intre sub mecanismele specifice insolvenței, inclusiv cele privind creditorii, activele și eventualul plan de reorganizare.

Pentru moment, însă, trebuie făcută distincția între o variantă prezentată într-o notă internă și o decizie oficială de deschidere a procedurii. Mediafax a solicitat companiei confirmarea unei decizii ferme, iar răspunsul oficial este așteptat.