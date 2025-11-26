Petrotel, controlată de Lukoil, nu mai procesează țiței rusesc din 2022. Repornirea rafinăriei, amânată două săptămâni

Rafinăria Petrotel, controlată de grupul rus Lukoil și aflată în revizie tehnică, nu a mai importat petrol de origine rusă încă din 5 decembrie 2022, ca urmare a sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană. Informațiile sunt confirmate de Oil Terminal, operatorul platformei petroliere din Portul Constanța, prin care rafinăria asigură aprovizionarea cu țiței.

Totodată, repornirea Petrotel, programată inițial pentru finalul lui noiembrie, a fost amânată cu două săptămâni, până după expirarea termenului-limită de 13 decembrie stabilit pentru ca Lukoil să își poată vinde activele externe înainte de aplicarea sancțiunilor americane.

Oil Terminal precizează că, de la 5 decembrie 2022, rafinăria Petrotel cumpără exclusiv țiței provenit din surse acceptate în piața europeană.

Deși revizia rafinăriei trebuia să se încheie la 31 noiembrie, perioada a fost prelungită cu 14 zile. Repornirea este programată după data de 13 decembrie — termenul acordat de SUA pentru ca Lukoil să găsească un cumpărător acceptat de Washington pentru activele sale din afara Federației Ruse. Informația a fost confirmată pentru sursa citată de reprezentanții Oil Terminal.

„Petrotel a intrat în revizie programată în cursul lunii octombrie (17.10.2025) urmând a reporni începând cu data de 15.12.2025. În toată această perioadă Oil Terminal nu a efectuat operațiuni de primire țiței pentru rafinăria Petrotel”.

Compania avertizează că oprirea prelungită a Petrotel poate afecta puternic activitatea Oil Terminal, în lipsa unor clienți alternativi.

Lukoil România SRL, care operează 320 de stații de alimentare din România, este principalul beneficiar al serviciilor Oil Terminal. Alimentarea lanțului de benzinării este realizată prin Petrotel și traderul elvețian Litasco, prin intermediul Petrotel Lukoil SA.

În primele nouă luni ale anului, Oil Terminal a facturat către Lukoil România servicii în valoare de 63,6 milioane lei — aproximativ 20% din totalul facturilor emise. Suma este cu aproape 50% mai mare decât cea din aceeași perioadă a anului trecut, respectiv 42,5 milioane lei. Un alt client notabil este Litasco, care a generat însă doar 1,4 milioane lei în primele nouă luni.

Lukoil mai deține în România rafinăria Petrotel Ploiești,peste 300 de benzinării, un business angro de uleiuri auto, companii de trading de țiței, produse petroliere și gaze și aproape 88% din drepturile unei concesiuni offshore de gaze din Marea Neagră.

Activitățile sunt derulate prin societăți precum Petrotel Lukoil SA, Lukoil România SRL, Lukoil Lubricants East Europe SRL, Litasco SA Geneva – Sucursala București, Sustainable Energy Supply North SRL și Lukoil Overseas Atash BV Amsterdam – Sucursala București.

În spațiul public s-a creat impresia că rafinăria sau benzinăriile Lukoil ar urma să fie afectate diferit de sancțiunile americane. Potrivit unor informații vehiculate, sancțiunile pentru Petrotel ar fi intrat în vigoare pe 21 noiembrie și pentru benzinării pe 13 decembrie.

Însă OFAC – Office of Foreign Assets Control – nu face nicio diferență între entitățile Lukoil din străinătate: termenul-limită de 13 decembrie este unic și general. Până atunci, companiile pot funcționa normal, pot efectua plăți și pot continua investițiile — inclusiv proiectul Petrotel de „extindere a capacității instalațiilor existente”, aprobat cu o lună înainte ca SUA să sancționeze grupul rus.

OFAC precizează că sunt permise, până la 13 decembrie 2025: „tranzacțiile incidente și necesare în mod obișnuit pentru menținerea sau încetarea operațiunilor […] inclusiv plăți către angajați, furnizori, proprietari, creditori și parteneri; conservarea și întreținerea proprietăților corporale preexistente; sau activități asociate cu menținerea investițiilor de capital preexistente”.

Interdicțiile privesc doar plățile intragrup: „Cu toate acestea, orice plată efectuată, direct sau indirect, către entități LIG sau orice altă persoană sancționată trebuie efectuată într-un cont blocat, cu excepția cazului în care este autorizată separat de OFAC”.

OFAC poate retrage oricând licența, inclusiv „dacă Lukoil și LIG nu par să se angajeze în negocieri de bună credință privind cesionarea activelor”.

Conform Bloomberg, Lukoil ar prefera vânzarea întregului portofoliu internațional într-un singur pachet — ceea ce ar include automat și activele din România.

„Lukoil preferă o vânzare într-un singur pachet către un singur cumpărător înainte de termenul limită din decembrie, ceea ce ar putea duce la un proces în două etape în care o companie precum achiziționează tot pachetul de active, pe care apoi îl împarte în vederea revânzării”, notează Bloomberg.

În acest scenariu, fondul de investiții Carlyle — acționar BSOG — este considerat favorit.

Planul prezentat de Bloomberg ar presupune ca tot portofoliul să fie preluat de compania Carlyle, activele upstream să fie vândute rapid către companii precum Chevron, Exxon, ADNOC sau IHC, iar activele downstream (rafinărie + benzinării) să fie redistribuite către alți operatori.

Statul român și potențialii cumpărători sunt obligați să aștepte avizul SUA înainte ca tranzacțiile să poată continua.

Deși președintele Nicușor Dan și ministrul Energiei Bogdan Ivan au discutat în trecut despre posibilitatea preluării temporare a rafinăriei de către stat, această variantă pare să nu mai fie luată în calcul.

Ultimul mesaj transmis de Guvern este că România „va fi solidară în aplicarea sancțiunilor”, iar până săptămâna viitoare va fi elaborat un proiect — cel mai probabil prin ordonanță — care să definească un mecanism general pentru astfel de situații. Grupul de lucru este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe.

În prezent, Lukoil deține trei rafinării în Europa, participații în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria, precum și sute de stații de alimentare la nivel global, inclusiv în SUA și România.