Oil Terminal a primit aprobarea construcției unui nou racord feroviar în Portul Constanța

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța face încă un pas înainte. Direcția Județeană de Mediu Constanța a anunțat ieri decizia de încadrare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii CFR pentru fluidizarea traficului și racordarea liniilor 10F și 11F la secția Platforma Port Constanța – dana 67”.

Titularul proiectului este Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, iar lucrările vor fi realizate de Oil Terminal SA, unul dintre cei mai importanți operatori logistici din energia românească.

Autoritatea de mediu a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, în baza Legii 292/2018, ceea ce scurtează substanțial procedurile și permite demararea mai rapidă a investiției. Lucrările sunt prevăzute în incinta Portului Constanța, la dana 67, zonă cu trafic intens de mărfuri și rol strategic în fluxurile de țiței și produse petroliere.

Relevanța proiectului este direct legată de poziția Oil Terminal în economia națională. Compania, înființată în 1898, este astăzi cel mai mare terminal pentru importul și exportul de țiței, produse petroliere și petrochimice al României, având o poziție strategică în zona Mării Negre. Terminalul este interconectat cu rafinăriile românești prin conductele operate de Conpet Ploiești, care fac parte din sistemul național de transport al țițeiului.

Oil Terminal este controlat de stat, prin Ministerul Energiei, care deține aproape 88% din acțiuni, compania fiind listată la Bursa de Valori București, cu o capitalizare de aproximativ 370 milioane de lei. În plan financiar, societatea a raportat profit brut în crestere în ultimii 3 ani. În anul 2023 a avut 16,5 mil lei, apoi în 2024, 23.6 milioane lei pentru 2025 fiind un profit brut programat de 26 milioane lei și aproape 1.000 de angajați. Contractele strategice semnate pentru 2025, în valoare de peste 57 milioane de euro, confirmă rolul său stabil în industria energetică românească.

La conducerea executivă a Oil Terminal se află directorul general Viorel-Sorin Ciutureanu, reconfirmat în 2023 pentru un mandat de patru ani, până în iunie 2027, după ce a condus compania în mod continuu încă din 2012.

În acest context, modernizarea racordurilor feroviare către dana 67 nu este doar un proiect tehnic, ci o investiție cu impact direct asupra capacității României de a gestiona fluxurile de petrol și produse petroliere prin Portul Constanța. Fluidizarea traficului CFR va reduce timpii de operare, va crește predictibilitatea pentru clienți și va consolida poziția Oil Terminal și a portului drept hub energetic regional la Marea Neagră.