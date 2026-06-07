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Schimbări la vârful Mossad: noul director Roman Gofman își începe mandatul cu demiteri și tensiuni

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Schimbări la vârful Mossad: noul director Roman Gofman își începe mandatul cu demiteri și tensiuniMossad, serviciul israelian de informații Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Noul șef al Mossad, Roman Gofman, l-a demis pe directorul adjunct al serviciului, cunoscut sub numele de cod „A.”, în prima săptămână a mandatului său, potrivit Jerusalem Post.

Schimbări la vârful Mossad

„Șeful Mossad a dorit să-și exprime profundele recunoștințe față de A. pentru cei 22 de ani de serviciu operativ în cadrul Mossad”, se arată într-o declarație a directorului Roman Gofman.

Noul director, Roman Gofman, a anunțat sâmbătă că directorul adjunct, A., a fost demis după 22 de ani de serviciu în cadrul organizației.

Un comunicat publicat de Biroul Prim-ministrului din israel, benjamin Neatnyahu, este aproape identic: „Șeful Mossad a dorit să-i exprime profundele aprecieri lui A. pentru cei 22 de ani de serviciu operațional în cadrul Mossad și pentru contribuția sa semnificativă la securitatea Statului Israel”.

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Roman Gofman a preluat funcția marți, după ce a fost nominalizat pentru conducerea serviciului de spionaj de prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

Demisii la vârful serviciului secret din israel

Directorul adjunct „A.” nu este primul oficial Mossad care a fost demis sau a părăsit funcția de când Roman Gofman a fost desemnat să ocupe acest post.

Șeful departamentului de relații internaționale al Mossad a demisionat

Luni, cu o zi înainte de începerea mandatului lui Roman Gofman, șeful departamentului de relații internaționale al serviciului, cunoscut ca „D”, a demisionat din funcție, potrivit unui raport KAN News.

KAN a relatat la acea vreme că se aștepta ca și alți oficiali să-i urmeze exemplul în zilele următoare.

roman gofman

Roman Gofman, Mossad / sursa foto: wikipedia

Cine este Roman Gofman, noul șef al Mossad

Roman Gofman a fost aprobat în funcția de nou director al Mossad, pe 13 aprilie, a confirmat atunci Biroul Primului Ministru.

Gofman, general-maior al IDF, ocupă anterior funcția de secretar militar al premierului Benjamin Netanyahu. El l-a înlocuit marți pe fostul director, David Barnea.

Aprobarea a venit după ce comitetul de verificare al fostului președinte al Curții Supreme, Asher Grunis, a aprobat numirea lui Gofman, după luni de întârziere din cauza anumitor controverse anterioare.

Roman Gofman, care are 49 de ani și s-a mutat în Israel din Belarus la vârsta de 14 ani. Până să lucreze alături de Netanyahu, el a fost militar și a fost rănit în atacul teroriștilor Hamas din 7 octombrie 2023

 

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