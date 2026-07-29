Sorin Grindeanu i-a cerut demisia lui Dragoș Pîslaru din funcțiile de ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene și al Muncii. Președintele PSD îl acuză că ar fi folosit bani publici pentru deplasări „fictive” la Bruxelles și că și-ar fi donat locuințele din București pentru a putea beneficia de un imobil RA-APPS.

Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa lui Dragoș Pîslaru și a afirmat că acesta nu mai are legitimitatea politică și morală necesară pentru a coordona proiectul legii salarizării. Președintele PSD susține că în Parlament nu a ajuns încă niciun proiect privind noua lege a salarizării și a cerut ca ministrul interimar să se retragă din funcție.

Liderul social-democrat a declarat că Dragoș Pîslaru nu ar mai trebui să se ocupe de proiectul legii salarizării, invocând deplasările acestuia la Bruxelles și locuința primită de la RA-APPS.

„În continuare nu avem în Parlament niciun proiect privind legea salarizării. Şi aici aş vrea să fac o singură remarcă astăzi: ministrul demis Pîslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică şi morală ca să se mai ocupe de legea salarizării. Pîslaru nu mai poate coordona acest proiect esenţial după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles şi după ce şi-a donat casele din Bucureşti pentru a beneficia de o locuinţă de la RA-APPS de peste 120 de metri pătraţi pe Kiseleff”, a afirmat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Sorin Grindeanu a pus în opoziție măsurile care ar afecta veniturile unor angajați din sistemul public și cheltuielile despre care susține că ar fi fost făcute de ministrul interimar.

Președintele PSD a afirmat că Dragoș Pîslaru nu mai poate rămâne în funcție în condițiile în care ar fi beneficiat de bani publici pentru deplasări în weekend.

El a făcut referire și la diminuarea veniturilor unui medic ATI, prezentând situația drept un motiv suplimentar pentru retragerea ministrului.

„Atunci când tai cu o mână 5.000 de lei de la un medic ATI, dar semnezi cu cealaltă să îţi dai un protocol de 1.000 de euro din bani publici, ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles în weekend, nu mai ai ce căuta în acea funcţie".

La finalul intervenției, Sorin Grindeanu i-a transmis ministrului interimar să plece de la evenimentul la care participa și să își înainteze demisia.

„Aşa că, Pîslaru, un kind reminder scurt: lasă team-building-ul de la Târgovişte, unde te afli acum, şi dă-ţi demisia urgent”, a transmis liderul PSD.