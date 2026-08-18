Recrutarea angajaților începe să ia în calcul, pe lângă experiență și competențele profesionale, și modul în care candidații comunică, iau decizii, se adaptează și lucrează într-o echipă. O platformă românească de social discovery a introdus un instrument prin care profilul de personalitate poate fi utilizat ca element suplimentar în procesul de recrutare, într-un context în care nepotrivirea dintre competențele disponibile și cerințele pieței muncii a ajuns în România la 22,1% în 2024, potrivit datelor citate din Country Report Romania 2026 al Comisiei Europene.

Problema nu se referă doar la numărul locurilor de muncă disponibile sau la numărul candidaților, ci și la măsura în care pregătirea și abilitățile unei persoane corespund cerințelor unui anumit loc de muncă.

Datele din raportul eJobs 2026 privind industria de recrutare arată că angajatorii acordă o importanță tot mai mare unor competențe care țin de modul în care angajații gândesc și se comportă în mediul profesional.

Astfel, 83% dintre angajatorii români au indicat gândirea analitică drept o competență esențială. 71% au menționat reziliența, flexibilitatea și agilitatea, în timp ce 57% au indicat leadershipul și influența socială.

Alte competențe menționate de angajatori sunt motivația și conștiința de sine, curiozitatea și învățarea continuă, precum și gândirea creativă, fiecare regăsindu-se în răspunsurile unei proporții importante dintre angajatori.

În contextul dezvoltării inteligenței artificiale și al schimbării cerințelor pentru numeroase profesii, evaluarea unui candidat nu se mai limitează la competențele tehnice.

Soulday, o platformă românească de social discovery, a introdus o funcție prin care companiile, antreprenorii și specialiștii în resurse umane pot publica locuri de muncă și pot identifica profiluri de utilizatori inclusiv pe baza informațiilor rezultate din testele de personalitate și compatibilitate.

Instrumentul analizează caracteristici precum stilul de comunicare, sociabilitatea, deschiderea către experiențe noi, stabilitatea emoțională, modul de luare a deciziilor și raportarea la risc. Sunt luate în calcul, de asemenea, elemente precum leadershipul, motivațiile personale și modul în care o persoană reacționează în situații de conflict sau colaborare.

Platforma folosește un test alcătuit din 37 de întrebări cu logică adaptivă, inspirat din modelele Big Five, MBTI și Enneagram. În funcție de răspunsuri, sistemul atribuie unul dintre cele 59 de tipuri de personalitate dezvoltate pentru platformă.

Potrivit reprezentanților platformei, evaluarea compatibilității nu ar trebui să înlocuiască experiența profesională, CV-ul, interviul sau evaluarea competențelor.

Profilul de personalitate este prezentat drept un criteriu suplimentar, care poate fi utilizat în situațiile în care mai mulți candidați au experiențe și competențe profesionale similare, dar au stiluri diferite de comunicare și de lucru.

„Modul în care o persoană comunică, ia decizii, colaborează, gestionează conflictele sau reacționează în situații de presiune poate influența felul în care aceasta funcționează într-o echipă sau într-un anumit rol”, au transmis reprezentanții platformei.

Problema compatibilității dintre pregătirea unei persoane și locul de muncă ocupat nu este specifică României.

Potrivit datelor citate de companie, un raport european publicat în iulie 2026 privind mobilitatea profesională arată că 27% dintre tinerii mobili intra-UE analizați sunt supracalificați pentru locurile de muncă pe care le ocupă. În același timp, aproximativ 51% lucrează în domenii care corespund îndeaproape studiilor absolvite.

În România, rata nepotrivirii competențelor a fost de 22,1% în 2024, peste media de 19,3% înregistrată la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor citate din raportul Comisiei Europene.

Funcția de recrutare introdusă de Soulday extinde utilizarea platformei dincolo de conexiunile pentru prietenii, activități comune, călătorii, evenimente, networking sau proiecte.

Fondatorul platformei, Alin Hampu, a explicat că ideea a pornit de la utilizarea compatibilității pentru identificarea unor conexiuni sociale și a fost ulterior extinsă către zona profesională.

„O echipă sau un proiect nu are nevoie doar de competențe, ci și de oameni care pot comunica și colabora bine împreună”, a declarat Alin Hampu.

El a a mai spus că instrumentele de personalitate nu stabilesc dacă o persoană trebuie sau nu să fie angajată, ci oferă informații suplimentare despre modul în care aceasta poate interacționa și lucra într-un anumit mediu.

„Nu credem că există un candidat perfect pentru toate joburile. Există însă oameni care pot funcționa foarte bine într-un anumit context, într-o anumită echipă sau alături de un anumit stil de leadership. Testele noastre nu decid cine trebuie angajat, ci oferă o perspectivă suplimentară asupra modului în care oamenii tind să relaționeze şi să lucreze”, a mai declarat fondatorul Soulday.