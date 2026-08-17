Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ridică semne de întrebare și trebuie clarificată instituțional, susține Sorin Grindeanu. Liderul PSD a spus că situația nu poate rămâne fără explicații, în contextul în care întrevederea a avut loc înaintea deciziei CCR privind legea ANI.

„Nu ştiu ce au discutat. Din ceea ce am văzut, pare că s-au întâlnit, adică nu mai neagă nimeni acest lucru. Faptul că s-au întâlnit cred că ridică semne de întrebare şi ar fi foarte bine ca aceste lucruri să fie clarificate. Nu poate să rămână în această formă”, a precizat Sorin Grindeanu, la Parlament, despre întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, în biroul preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, înainte de decizia CCR privind legea ANI.

Întrebat despre afirmația lui Ilie Bolojan potrivit căreia pe acest subiect „se încearcă să se facă din ţânţar armăsar”, Sorin Grindeanu a spus că explicațiile sunt necesare.

”Sigur că Ilie Bolojoan poate să spună orice. Dacă m-aş fi întâlnit eu aici în birou cu, nu ştiu, un fost preşedinte a CCR, Valer Dorneanu, ca să dau un exemplu, înainte, care ar fi fost raportor pe vreo lege, care ar fi făcut subiectul unui interes politic al PSD, ar fi spus acelaşi lucru? De aceea, eu nu vreau să speculez şi mă interesează lucrurile altcumva decât instituţional şi e de datoria lor să clarifice acest subiect şi trebuie să fie clarificat. Iar eu încurajez orice demers care duce la clarificarea acestei situaţii, pentru că este dincolo de Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu” a mai spus preşedintele PSD.

Grindeanu a adăugat că miza depășește persoanele implicate și privește credibilitatea Curții Constituționale.

El a spus că situația trebuie lămurită „fără o patimă, fără tensiune”, în interesul instituției.

Ilie Bolojan a avut luni prima reacție referitoare la întâlnirea cu Simina Tănăsescu, după criticile și solicitările de clarificare apărute în spațiul public.

„De multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă”, a precizat Bolojan.

Întâlnirea dintre cei doi a generat reacții și din partea unor instituții din sistemul judiciar.

Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii și președinții curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor din România au solicitat clarificarea "imediată şi completă" a circumstanțelor în care a avut loc întrevederea.

Solicitările au venit în contextul în care CCR "este chemată să soluţioneze, printre altele, un conflict juridic de natură constituţională declanşat chiar de către Ilie Bolojan, iar preşedinta Curţii participă la soluţionarea cauzei în calitate de judecător".

Curtea Constituțională a transmis pentru a doua oară explicații referitoare la întâlnire și a arătat că discuțiile președintei instituției cu reprezentanți ai puterii executive vizează aspecte administrative.

"Conduita constantă şi publică, precum reperele etice şi profesionale ale preşedintei CCR, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura şi obiectul demersurilor administrative desfăşurate în exercitarea atribuţiilor funcţiei", menţiona CCR.