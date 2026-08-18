FC Barcelona a anunțat marți transferul lui Rodrigo Hernandez, cunoscut drept Rodri, de la Manchester City. Mijlocașul în vârstă de 30 de ani a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2030, după mai multe zile de negocieri între cele două cluburi.

Barcelona a confirmat oficial transferul printr-un comunicat în care a precizat că Manchester City și gruparea catalană au ajuns la un acord pentru transferul internaționalului spaniol.

Rodri este căpitanul naționalei Spaniei și a devenit campion mondial cu La Roja în această vară. În 2024, el a câștigat Balonul de Aur, trofeu acordat celui mai bun fotbalist din lume.

Rodri a ajuns luni la Barcelona, la o zi după ce Manchester City și clubul catalan au ajuns la un acord privind transferul său. Presa catalană a relatat că suma tranzacției se ridică la aproximativ 75 de milioane de euro, inclusiv bonusurile.

Transferul pune capăt negocierilor care au atras atenția în această perioadă de mercato, în condițiile în care Rodri era unul dintre fotbaliștii importanți aflați în atenția mai multor cluburi de top.

Rodri a evoluat timp de șapte ani pentru Manchester City, după ce a ajuns în Anglia de la Atletico Madrid.Înainte de perioada petrecută la Manchester City, mijlocașul a mai jucat pentru Villarreal și Atletico Madrid.

În ultimii ani, el a devenit unul dintre jucătorii importanți ai formației engleze și ai naționalei Spaniei.

Transferul la Barcelona vine după ce Rodri a fost asociat în prima parte a negocierilor cu o posibilă mutare la Real Madrid. Mijlocașul a fost considerat o țintă pentru gruparea madrilenă, însă, în cele din urmă, a ales oferta Barcelonei.

Rodri va rămâne astfel în fotbalul spaniol după șapte ani petrecuți în Premier League, urmând să evolueze pentru una dintre principalele rivale ale lui Real Madrid.

Rodri vine la Barcelona după cel mai important moment al carierei sale internaționale. Căpitanul Spaniei a condus La Roja spre câștigarea Cupei Mondiale din 2026 și a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

În 2024, fotbalistul a primit și Balonul de Aur, devenind primul spaniol care a câștigat trofeul masculin după o perioadă de mai multe decenii.

La Barcelona, Rodri va avea un contract până în vara anului 2030, iar transferul său reprezintă una dintre principalele mutări ale acestei perioade de mercato.