Marius Ghenea, un înger în lumea banilor!

Cum se naște un antreprenor și cine îl ajută să crească? Între ideea genială și afacerea care supraviețuiește stau echipa, cash-flow-ul, mentorii și banii potriviți. De la Arena Leilor, la fondurile românești de venture capital care au ajuns la 100 de milioane de euro, vorbim despre business angels, mentorat, exituri și eșecuri asumate.

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