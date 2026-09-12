Dinamo București își continuă parcursul excelent în campionat, consolidându-și poziția de lider după succesul obținut pe terenul celor de la FK Csikszereda, cu scorul de 3-1. Deși au întâmpinat dificultăți în primele minute ale confruntării, jucătorii antrenați de Nuno Campos au reușit o revenire spectaculoasă, ajungând la o serie de opt meciuri consecutive fără înfrângere.

La finalul partidei, antrenorul portughez al roș-albilor s-a arătat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi și de modul în care aceștia au gestionat momentele grele din debutul meciului.

„Am suferit la început, am primit un gol la acea lovitură liberă, apoi a fost o reacție foarte puternică din partea noastră. Am avut multe ocazii în prima repriză. Am alergat, am căutat spațiile libere, iar unele ocazii am reușit să le transformăm în gol. Am avut o repriză secundă într-un mod diferit, am controlat jocul.

Dacă câștigăm, înseamnă că în fiecare meci ne facem treaba bine, înseamnă că suntem într-un moment bun, iar fiecare jucător a crescut bine în acest start de sezon. Mai e mult de muncă. Îmbunătățim și munca, și jucătorii. Vom avea timp să pregătim și meciul cu Farul. Am vorbit despre obiective, cred că am fost destul de clar în ceea ce am edclarat”, a spus Nuno Campos, la Prima Sport.

În urma acestei victorii, Dinamo acumulează 20 de puncte și se distanțează la 5 puncte de principalele urmăritoare, Rapid și Universitatea Craiova, asigurându-și poziția fotoliului de lider la finalul acestei etape. Parcursul bun al echipei este completat și de evoluțiile noilor veniți.

Atacantul Dean Zandbergen a marcat primul său gol în tricoul alb-roșu și a oferit câteva declarații despre adaptarea sa la fotbalul românesc.

„Nu am început cum ne-am fi dorit, dar apoi ne-am descurcat foarte bine. A fost primul meu gol, sper să mai înscriu. Am început destul de intens, cu acel derby cu FCSB, e o aventură nouă pentru mine. Sunt mândru că am înscris primul meu gol, voi încerca să îmi ajut și mai mult echipa. Avem multe lucruri de îmbunătățit. S-ar putea întâmpla foarte multe lucruri interesante”, a afirmat și Dean Zandbergen, atacant la Dinamo.