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Răzvan Marin aduce prima victorie pentru AEK în Champions League. Cronica celorlalte meciuri

Răzvan Marin aduce prima victorie pentru AEK în Champions League. Cronica celorlalte meciuriRăzvan Marin, omul meciului pentru greci. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Românul Răzvan Marin a decis victoria lui AEK Atena, Erling Haaland a reușit o dublă pentru Manchester City, iar Borussia Dortmund, Aston Villa și Real Betis s-au impus fiecare cu 3–2 în Champions League, marți, 8 septembrie 2026. Cele cinci confruntări din prima etapă a fazei ligii au adus 18 goluri, reveniri spectaculoase și finaluri disputate în meciuri de milioane.

Răzvan Marin, omul meciului pentru greci

Răzvan Marin, omul meciului pentru greci. sursa: Facebook

Răzvan Marin, omul meciului

AEK Atena a învins LASK cu 1–0, prin golul înscris de Răzvan Marin în minutul 21. Mijlocașul român a executat o lovitură liberă de la marginea careului și a trimis mingea în vinclu. Gazdele au avut ocazii să mărească diferența, dar ratările și anularea pentru ofsaid a unui gol marcat de Luka Jović au păstrat deschisă partida. Austriecii de LASK au amenințat prin Sascha Horvath, oprit de Alberto Brignoli, iar în prelungiri Saša Kalajdžić a trimis cu capul peste poartă.

Eurosport Italia a descris execuția lui Marin drept o „perla assoluta”, o bijuterie, și a remarcat intervențiile lui Brignoli, esențiale pentru păstrarea avantajului. Prestația internaționalului român a fost apreciată și de UEFA, care l-a desemnat jucătorul meciului.

Manchester City, victorie in Portugalia

Manchester City a câștigat cu 2–0 pe terenul lui FC Porto, după o primă repriză în care Diogo Costa a apărat în fața ocaziilor englezilor. Haaland a deschis scorul în minutul 47, cu o lovitură de cap după centrarea lui Enzo Fernández. Norvegianul a stabilit rezultatul final în minutul 90+1, finalizând din apropiere după o pătrundere și o pasă a lui Rayan Aït-Nouri. Prin această dublă, atacantul a ajuns la 59 de goluri în 59 de apariții în Champions League.

The Guardian a prezentat succesul de la Porto drept un debut ideal în Champions League, evidențiind rolul decisiv al dublei lui Haaland.

Erik Haaland, dublă în Portugalia

Erik Haaland, dublă în Portugalia. sursa: Facebook

Borussia Dortmund, emoții cu Villarreal

Borussia Dortmund a trecut de Villarreal cu 3–2, într-un meci în care toate golurile au venit după pauză. Autogolul lui Renato Veiga, din minutul 53, a adus avantajul gazdelor, anulat de lovitura de cap a lui Santiago Mouriño din minutul 66. Guirassy a făcut diferența cu două reușite rapide: a înscris din apropiere în minutul 80, apoi a transformat un penalty în minutul 85. Atacantul a marcat și în propria poartă, în minutul 90+3, după o fază cu devieri succesive, dar Dortmund a păstrat victoria. Bundesliga — cronica meciului, Die Welt — relatarea dpa.

AS a ales titlul „Guirassy, din nou călăul lui Villarreal”, în traducere din spaniolă. Cotidianul a apreciat curajul oaspeților și evoluția mai bună față de precedenta deplasare la Dortmund, dar a subliniat că prestația nu a fost răsplătită cu puncte.

Aston Villa, victorie importantă

Aston Villa s-a impus cu 3–2 în deplasarea de la Club Brugge, după ce a construit un avantaj important înaintea pauzei. John McGinn a deschis scorul în minutul 11, Hugo Vetlesen a egalat în minutul 19, iar Emiliano Buendía i-a readus pe englezi în avantaj în minutul 22. Nicolas Jackson a înscris pentru 1–3 în minutul 43, profitând de o ieșire greșită a lui Yann Sommer. Brugge a redus diferența prin penalty-ul transformat de Nicolò Tresoldi în minutul 61, însă echipa lui Unai Emery a rezistat până la final.

Sky Sport Austria, într-un material al agenției SID, a pus accent pe greșelile lui Sommer, care au contribuit la victoria lui Aston Villa. Publicația a evidențiat în special ieșirea neinspirată a portarului la golul lui Jackson, o fază care a permis oaspeților să intre la vestiare cu două goluri avans.

Real Betis, victorie în deplasare

Real Betis a câștigat cu 3–2 pe terenul lui Lille, după ce francezii au condus de două ori. Potrivit raportului oficial al LOSC, Ayase Ueda a deschis scorul în minutul 12, Marc Bartra a egalat în minutul 33, iar Alexsandro a refăcut avantajul gazdelor în minutul 36. Bartra a înscris din nou în minutul 49, astfel că primele patru goluri ale partidei au venit din lovituri de cap. Troy Parrott a completat revenirea în minutul 53, cu un șut la colțul lung. Eliminarea lui Ethan Mbappé, în minutul 56, pentru un cot aplicat unui adversar, a complicat misiunea lui Lille, care nu a mai reușit să egaleze.

RTVE a descris un Betis puternic, capabil să revină de două ori și să câștige la întoarcerea în Champions League după 21 de ani. Cronica televiziunii publice spaniole a remarcat începutul decisiv de repriză secundă, dar și dificultățile andaluzilor de a proteja rezultatul, chiar în superioritate numerică.

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