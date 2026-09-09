Răzvan Marin aduce prima victorie pentru AEK în Champions League. Cronica celorlalte meciuri

Românul Răzvan Marin a decis victoria lui AEK Atena, Erling Haaland a reușit o dublă pentru Manchester City, iar Borussia Dortmund, Aston Villa și Real Betis s-au impus fiecare cu 3–2 în Champions League, marți, 8 septembrie 2026. Cele cinci confruntări din prima etapă a fazei ligii au adus 18 goluri, reveniri spectaculoase și finaluri disputate în meciuri de milioane.

AEK Atena a învins LASK cu 1–0, prin golul înscris de Răzvan Marin în minutul 21. Mijlocașul român a executat o lovitură liberă de la marginea careului și a trimis mingea în vinclu. Gazdele au avut ocazii să mărească diferența, dar ratările și anularea pentru ofsaid a unui gol marcat de Luka Jović au păstrat deschisă partida. Austriecii de LASK au amenințat prin Sascha Horvath, oprit de Alberto Brignoli, iar în prelungiri Saša Kalajdžić a trimis cu capul peste poartă.

Eurosport Italia a descris execuția lui Marin drept o „perla assoluta”, o bijuterie, și a remarcat intervențiile lui Brignoli, esențiale pentru păstrarea avantajului. Prestația internaționalului român a fost apreciată și de UEFA, care l-a desemnat jucătorul meciului.

Manchester City a câștigat cu 2–0 pe terenul lui FC Porto, după o primă repriză în care Diogo Costa a apărat în fața ocaziilor englezilor. Haaland a deschis scorul în minutul 47, cu o lovitură de cap după centrarea lui Enzo Fernández. Norvegianul a stabilit rezultatul final în minutul 90+1, finalizând din apropiere după o pătrundere și o pasă a lui Rayan Aït-Nouri. Prin această dublă, atacantul a ajuns la 59 de goluri în 59 de apariții în Champions League.

The Guardian a prezentat succesul de la Porto drept un debut ideal în Champions League, evidențiind rolul decisiv al dublei lui Haaland.

Borussia Dortmund a trecut de Villarreal cu 3–2, într-un meci în care toate golurile au venit după pauză. Autogolul lui Renato Veiga, din minutul 53, a adus avantajul gazdelor, anulat de lovitura de cap a lui Santiago Mouriño din minutul 66. Guirassy a făcut diferența cu două reușite rapide: a înscris din apropiere în minutul 80, apoi a transformat un penalty în minutul 85. Atacantul a marcat și în propria poartă, în minutul 90+3, după o fază cu devieri succesive, dar Dortmund a păstrat victoria. Bundesliga — cronica meciului, Die Welt — relatarea dpa.

AS a ales titlul „Guirassy, din nou călăul lui Villarreal”, în traducere din spaniolă. Cotidianul a apreciat curajul oaspeților și evoluția mai bună față de precedenta deplasare la Dortmund, dar a subliniat că prestația nu a fost răsplătită cu puncte.

Aston Villa s-a impus cu 3–2 în deplasarea de la Club Brugge, după ce a construit un avantaj important înaintea pauzei. John McGinn a deschis scorul în minutul 11, Hugo Vetlesen a egalat în minutul 19, iar Emiliano Buendía i-a readus pe englezi în avantaj în minutul 22. Nicolas Jackson a înscris pentru 1–3 în minutul 43, profitând de o ieșire greșită a lui Yann Sommer. Brugge a redus diferența prin penalty-ul transformat de Nicolò Tresoldi în minutul 61, însă echipa lui Unai Emery a rezistat până la final.

Sky Sport Austria, într-un material al agenției SID, a pus accent pe greșelile lui Sommer, care au contribuit la victoria lui Aston Villa. Publicația a evidențiat în special ieșirea neinspirată a portarului la golul lui Jackson, o fază care a permis oaspeților să intre la vestiare cu două goluri avans.

Real Betis a câștigat cu 3–2 pe terenul lui Lille, după ce francezii au condus de două ori. Potrivit raportului oficial al LOSC, Ayase Ueda a deschis scorul în minutul 12, Marc Bartra a egalat în minutul 33, iar Alexsandro a refăcut avantajul gazdelor în minutul 36. Bartra a înscris din nou în minutul 49, astfel că primele patru goluri ale partidei au venit din lovituri de cap. Troy Parrott a completat revenirea în minutul 53, cu un șut la colțul lung. Eliminarea lui Ethan Mbappé, în minutul 56, pentru un cot aplicat unui adversar, a complicat misiunea lui Lille, care nu a mai reușit să egaleze.

RTVE a descris un Betis puternic, capabil să revină de două ori și să câștige la întoarcerea în Champions League după 21 de ani. Cronica televiziunii publice spaniole a remarcat începutul decisiv de repriză secundă, dar și dificultățile andaluzilor de a proteja rezultatul, chiar în superioritate numerică.