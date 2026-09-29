Guvernul propus de Siegfried Mureșan riscă să nu obțină miercuri voturile necesare pentru învestire, potrivit unor lideri ai UDMR. Cseke Attila și Csoma Botond consideră că Executivul nu are, în acest moment, majoritatea parlamentară necesară, însă au opinii diferite cu privire la posibilele formule de guvernare care ar putea urma.

Cseke Attila, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, estimează că Executivul condus de Siegfried Mureșan nu va primi votul de încredere al Parlamentului. Declarația a fost făcută marți, după audierea sa în comisiile de specialitate.

„Dacă vorbiţi de Guvernul despre al cărui program de guvernare vorbim, eu cred că nu va fi învestit”, le-a spus el jurnaliștilor.

În ceea ce privește posibilitatea formării unui Guvern PSD-UDMR, Cseke Attila a explicat că următoarele negocieri vor depinde de decizia președintelui Nicușor Dan, care poate desemna un nou candidat pentru funcția de premier dacă actuala propunere nu obține susținerea Parlamentului.

Reprezentantul UDMR a reiterat că formațiunea susține refacerea coaliției formate din cele patru partide care au guvernat împreună până la sfârșitul lunii aprilie.

„După votul de mâine, dacă votul de mâine va reflecta ceea ce grupurile parlamentare au spus până acum, ceea ce prefigurează că acest Guvern nu poate fi învestit, sigur, domnul preşedinte Dan are această prerogativă constituţională de a nominaliza un nou premier desemnat. Şi se va discuta pe acea nominalizare. Noi susţinem în continuare ceea ce am susţinut din mai, anul acesta, şi anume că varianta cea mai bună este aceea de refacere a coaliţiei între cele patru partide care au fost în coaliţie până în sfârşitul lui aprilie”, a spus el.

Cseke Attila a exclus, cel puțin pentru moment, fezabilitatea unei formule guvernamentale formate doar din PSD și UDMR.

„Nu este fezabilă pentru noi astăzi” varianta unui Guvern PSD - UDMR, a completat el.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, consideră, la rândul său, că Executivul propus de Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului. Acesta a invocat poziția PSD, care a anunțat că nu va susține noul Guvern.

„Realitatea este în acest moment nu avem cele 233 de voturi, nu avem majoritate. Această decizie a celor de la PSD, că nu votează Guvernul, înseamnă că Guvernul va pica mâine la vot.”, a spus Csoma Botond, la Antena 3 CNN.

Spre deosebire de Cseke Attila, liderul deputaților UDMR a luat în calcul și posibilitatea ca formațiunea să negocieze susținerea unui Guvern construit în jurul PSD, în cazul în care actualul Executiv nu obține voturile necesare.

Csoma Botond a afirmat că, după un eventual eșec al Guvernului Mureșan, președintele Nicușor Dan ar putea desemna un alt premier, inclusiv un reprezentant al PSD. Liderul UDMR a menționat că Sorin Grindeanu nu este singura variantă posibilă pentru această funcție.

„Sunt sigur că domnul președinte Nicușor Dan nu va mai face o desemnare. Deci, după acest eșec de mâine, dacă va fi un eșec, nu vom ajunge la alegeri anticipate.

Dacă va fi domnul Grindeanu sau poate altcineva din PSD, că și asta ar putea fi o ipoteză de lucru. Că nu domnul Sorin Grindeanu va fi desemnat, atunci trebuie să vedem.

Noi avem o linie roșie. Nu votăm Guvernul în cazul în care avem nevoie de voturile celor de la AUR și SOS România. Asta să fie clar.

Deci, dacă iese aritmetica în așa fel încât să nu avem nevoie de aceste voturi, atunci putem discuta, pentru că suntem oameni raționali și noi dorim ca România să aibă un guvern. Nu se mai poate să mergem așa înainte, fără un guvern cu puteri depline.

Dar aceasta este singura linie roșie din partea noastră. Nu am avut multe linii roșii în această perioadă, de când nu avem un guvern cu puteri depline.”, a mai spus Csoma Botond.

Liderul deputaților UDMR a subliniat că formațiunea nu dorește ca o viitoare majoritate guvernamentală să depindă de voturile AUR și SOS România. Totodată, acesta a arătat că UDMR nu poate analiza separat situația fiecărui parlamentar care a plecat din cele două partide.