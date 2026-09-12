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Tesla aduce camionul electric Semi în Europa. Ce planuri are compania lui Elon Musk pentru piața transportului greu

Tesla aduce camionul electric Semi în Europa. Ce planuri are compania lui Elon Musk pentru piața transportului greusursa: tesla.com
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Din cuprinsul articolului

Compania americană Tesla intenționează să lanseze camionul electric Semi pe piața din Europa. Decizia marchează extinderea modelului dincolo de America de Nord și intrarea pe un segment al transportului greu unde alți competitori oferă deja vehicule electrice. Detaliile oficiale privind specificațiile tehnice destinate continentului european și planurile de lansare vor fi prezentate săptămâna viitoare, în cadrul salonului IAA Transportation găzduit de orașul Hanovra din Germania, conform Reuters.

Tesla aduce camionul electric Semi în Europa. Ce planuri are compania lui Elon Musk pentru piața transportului greu

Proiectul Semi a fost dezvăluit inițial în anul 2017, iar planul inițial al constructorului prevedea începerea producției de serie în 2019. Proiectul a suferit însă amânări succesive, deoarece Tesla a decis să redirecționeze resursele de baterii către liniile de asamblare ale vehiculelor de pasageri. Primele livrări în cantități reduse au debutat pe piața din Statele Unite abia la finalul anului 2022, având printre clienți compania PepsiCo.

În primăvara acestui an, producătorul a comunicat că primul exemplar a ieșit de pe linia de producție de mare volum din Nevada. Cu toate acestea, în raportul adresat acționarilor din luna iulie, compania a menționat doar că producția de serie a modelului Semi este programată pentru anul 2026, eliminând estimările anterioare privind asamblarea în volum mare pe parcursul acestui an.

Tesla

Tesla / sursa foto: dreamstime.com

Performată tehnică și specificații destinate Europei

Conform informațiilor afișate pe pagina oficială a companiei din Germania, versiunea destinată pieței europene promite o autonomie de până la 550 de kilometri. Această cifră este valabilă pentru o masă totală a ansamblului de 40 de tone, vehiculul având un consum estimat la aproximativ 1 kWh pe kilometru. Greutatea camionului fără remorcă și încărcătură este de aproximativ 9.100 de kilograme.

La capitolul alimentare, constructorul susține că bateria vehiculului poate recupera circa 60% din autonomie într-un interval de 30 de minute. Performanța este posibilă prin utilizarea rețelei dedicate Megacharger, capabilă să furnizeze o putere de încărcare de până la 800 kW.

Strategia pentru eficientizarea flotei

Pentru a se impune pe piața europeană a transportului electric de marfă, Tesla mizează pe servicii conexe menite să reducă timpii morți. Strategia include programarea inteligentă a încărcării în funcție de traseul parcurs și crearea unor centre de service dedicate, cu scopul de a minimiza perioadele în care vehiculele sunt indisponibile.

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