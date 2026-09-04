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Taxiurile Tesla fără șofer ajung pe străzi. Regulile pentru mașinile autonome, puse la încercare

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Taxiurile Tesla fără șofer ajung pe străzi. Regulile pentru mașinile autonome, puse la încercareCybercab / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Tesla a început să ofere curse limitate cu noul Cybercab în Austin, Texas, pe 4 septembrie 2026, în timp ce autoritatea federală pentru siguranța rutieră din SUA verifică dacă vehiculul respectă normele aplicabile, potrivit Reuters.

Lansarea marchează un nou pas în strategia companiei de a dezvolta transportul autonom, dar aduce și întrebări privind reglementarea mașinilor fără comenzi tradiționale de conducere.

Cybercab este un vehicul electric cu două locuri, proiectat pentru deplasare autonomă, fără volan, pedale sau oglinzi laterale convenționale.

Tesla îl prezintă drept o componentă a serviciului său Robotaxi, care urmărește să ofere curse fără șofer. Primele vehicule au fost introduse într-o zonă limitată din Austin, unde compania își testează deja serviciul de transport autonom.

Ce verifică autoritatea federală

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a deschis un audit privind aproximativ 1.000 de Cybercab-uri. Verificarea vizează procesul prin care Tesla a declarat că vehiculele respectă standardele federale de siguranță, în condițiile în care aceste reguli au fost concepute în principal pentru automobile conduse de oameni.

Potrivit Reuters, legislația americană permite producătorilor să își certifice singuri vehiculele, însă există limite privind numărul de mașini care pot fi vândute fără volan și pedale. Tesla nu a solicitat o derogare pentru aceste caracteristici, iar autoritățile analizează dacă soluția adoptată de companie este conformă cu cerințele existente.

Câte vehicule sunt disponibile

Datele din Texas indică 45 de Cybercab-uri înregistrate, într-o flotă de aproximativ 420 de vehicule autonome Tesla. Cele mai multe sunt modele Model Y echipate cu software-ul Full Self-Driving.

Cybercab, interior

Cybercab, interior / sursa foto: captură video

 

Lansarea actuală este limitată, iar amploarea viitoare a serviciului depinde de rezultatul verificărilor și de aprobările necesare.

Tesla urmărește să extindă rețeaua Robotaxi și să producă Cybercab la scară mai mare. Compania a indicat anterior că modelul ar putea avea un preț de vânzare sub 30.000 de dolari, însă calendarul comercial complet și disponibilitatea pe scară largă rămân dependente de evoluția tehnologiei și a cadrului de reglementare.

Un test pentru transportul autonom

Lansarea Cybercab pune în prim-plan relația dintre inovația tehnologică și regulile de siguranță rutieră. Pentru Tesla, succesul serviciului depinde nu doar de funcționarea sistemului autonom, ci și de capacitatea de a demonstra conformitatea vehiculelor cu cerințele federale.

Deocamdată, cursele din Austin reprezintă o etapă limitată a proiectului. Rezultatul auditului NHTSA și eventualele decizii ulterioare ale autorităților vor contribui la stabilirea condițiilor în care Cybercab ar putea fi extins în alte orașe.

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