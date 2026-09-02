Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un atac dur la adresa modului în care funcționează companiile de ridesharing în România. Edilul susține că autoritățile locale sunt complet lipsite de pârghii legale pentru a gestiona acest sector, din cauza unor decizii luate la nivel parlamentar sub influența grupurilor de lobby. În opinia sa, situația actuală creează o concurență neloială și afectează inclusiv transportul public din Capitală, conform Agerpres.

Ciprian Ciucu a explicat că puterea de reglementare a fost luată intenționat din mâinile administrațiilor locale atunci când cadrul legislativ pentru ridesharing a fost adoptat.

„A fost un lobby foarte puternic la nivel de Parlament când au venit companiile ridesharing. Au zis: Hai să nu lăsăm pe proştii aia de primari din ţară să reglementeze ei, inclusiv pe ăia de la Capitală să reglementeze, ca în orice oraş normal la cap, propriile servicii de ridesharing şi eventual să le taxeze, pentru că se foloseşte foarte mult domeniul public. Primarii sunt nişte proşti. Hai să vină deştepţii de parlamentari, care, după un lobby foarte bine pus la punct, puternic, au decis că singurii care pot să ia decizii sunt cei din Parlament.

Te duci cu 15 lei de la Primăria Capitalei până în Drumul Taberei, la mine acasă, sau cu 20 de lei şi eşti două persoane. Preferi să dai această sumă decât să te sui să dai 5 lei, dacă ar fi să fie 5 lei biletul sau să dai 6 lei pe transportul în comun”, a spus Ciprian Ciucu, miercuri, după o şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Bucureşti-Ilfov (TPBI).

Edilul consideră că lipsa unor taxe locale pentru utilizarea domeniului public și tarifele scăzute pe distanțe scurte determină mulți călători să renunțe la transportul în comun, deși rețeaua municipală este extrem de dezvoltată.

Primarul Capitalei a făcut o comparație cu mari capitale europene, unde administrațiile locale au dreptul exclusiv de a stabili condițiile în care funcționează transportul alternativ.

„Vă imaginaţi la Viena că vine Guvernul din Viena ca să spună primarilor din Viena cum să reglementeze ridesharing-ul? Vă imaginaţi la Madrid sau la Londra sau la Berlin? Eu nu-mi imaginez, dar au zis: Domn'e, pentru o perioadă scurtă de timp - şi la noi perioadele scurte de timp tind să se permanentizeze.

Ce o să fie haios este că, după declaraţia asta a mea, o să vezi cum o să se activeze acum companiile de public affairs, pentru că ei plătesc companii de public affairs care să protejeze interesele şi să facă lobby puternic, ca nu cumva să se ducă la primari capacitatea de a reglementa, că Ciucu e ceva rău, că el vrea cumva să reglementeze. Da, e normal. Este o competenţă a oraşului, nu a Parlamentului, să spună cine, cum, în ce condiţii circulă. Vrei să fii primar şi să ai politici publice, dar nu ai competenţe legale”, a semnalat primarul.

În încheiere, Ciucu a subliniat că actualul sistem permite șoferilor din alte județe să activeze în Capitală fără restricții, în timp ce transportatorii locali nu beneficiază de aceeași flexibilitate în alte regiuni.

„Cei din Bucureşti nu pot face nicăieri ridesharing în ţară, dar cei din ţară pot veni în Bucureşti, poate veni cel din Maramureş sau din Dolj şi să facă ridesharing în Bucureşti, nu avem niciun fel de problemă (...) Deci, cadrul general este normal să fie dat prin legi la nivel naţional, dar cadrul specific trebuie să fie de competenţă locală”, a adăugat Ciprian Ciucu.