Liderul PSD București, Daniel Băluță, critică decizia Consiliului General al Municipiului București de a suspenda acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu dizabilități. Măsura ar urma să fie aplicată până la 1 noiembrie 2030. Băluță susține că PSD București nu va sprijini măsuri de reducere a cheltuielilor care afectează persoanele vulnerabile. Declarațiile sale vin după votul dat în Consiliul General al Capitalei.

Consilierii generali au aprobat, vineri, suspendarea stimulentului financiar acordat persoanelor adulte cu dizabilități. Proiectul a trecut cu 28 de voturi „pentru” și patru „împotrivă”.

Votul a fost secret, iar propunerea a fost formulată de consilierul general Andrei Badiu (PNL).

Decizia face parte din măsurile prin care administrația Capitalei urmărește reducerea presiunii asupra bugetului municipal, în condițiile în care Primăria București are datorii importante și întârzieri la plata mai multor obligații.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că persoanele adulte cu dizabilități ar urma să primească 250 de lei pe lună până când Primăria Capitalei va reuși să achite datoriile acumulate pentru plata stimulentului financiar.

Edilul susține că valoarea sumelor neachitate către beneficiari se apropie de 690 de milioane de lei.

„Aceste ajutoare, denumite stimulente, fără a fi stimulente, pentru că nu stimulează ceva anume, prin votul acestora, cu mai mult timp în urmă şi prin neplata lor, am ajuns la aproape 690 de milioane datorii la aceşti oameni. O să ajungem la 700 în curând. Nu ştiu dacă vă imaginaţi ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă, foarte, foarte mare. În condiţiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025”, a spus primarul.

Daniel Băluță consideră că sprijinul financiar destinat persoanelor cu dizabilități, familiilor care au copii cu dizabilități și mamelor nu poate fi tratat drept o cheltuială de care administrația se poate lipsi.

„PSD București nu va susține niciodată măsurile prin care se fac economii pe seama oamenilor care au nevoie cel mai mult de ajutor!

Să ajuți o persoană cu dizabilități să ducă o viață cât mai apropiată de normalitate și să se integreze în societate, să sprijini părinții unui copil cu dizabilități, care duc în fiecare zi o luptă pe care mulți dintre noi nici nu ne-o putem imagina, sau să îi oferi unei tinere mame un ajutor pentru analize, medicamente ori lucrurile de care are nevoie copilul ei în primele luni de viață nu înseamnă nici populism, nici pomană! Sunt lucruri firești într-o societate normală. Cu atât mai mult acum, când costul vieții a crescut, iar pentru foarte multe familii fiecare sută de lei contează. Un primar general trebuie să fie primarul tuturor bucureștenilor. Și al celor puternici, și al celor care, într-un anumit moment al vieții, au nevoie de sprijin”, a declarat Băluță.

Liderul PSD București afirmă că înțelege nevoia Capitalei de a reduce cheltuielile și de a continua investițiile în infrastructură. În același timp, el consideră că aceste obiective nu trebuie finanțate prin reducerea sprijinului acordat categoriilor vulnerabile.

„Înțelegem foarte bine că Bucureștiul are nevoie de investiții. Are nevoie de infrastructură, de transport public mai bun, de termoficare, de străzi, spitale și școli. Are nevoie și de ordine în cheltuirea banului public.

Dar un oraș nu se construiește doar din beton, asfalt și proiecte de infrastructură. Un oraș este, înainte de toate, despre oamenii care trăiesc în el. Iar grija față de cei vulnerabili nu poate fi trecută la capitolul «cheltuieli de care ne putem lipsi»”, a mai spus Băluță.