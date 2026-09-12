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Cum avansează lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei. Daniel Băluță, detalii despre structura construcției

Cum avansează lucrările la Pasajul Apărătorii Patriei. Daniel Băluță, detalii despre structura construcțieiSantier Pasaj Aparatorii Patriei. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Pasajul Apărătorii Patriei, o investiție de aproximativ 20 de milioane de euro, prinde contur. Lucrările la structura construcției avansează, iar stâlpii ridicați în zonă au fost prezentați în imagini de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Daniel Băluță arată cum arată stâlpii pasajului pe interior

Edilul a prezentat și detalii despre etapele recente ale construcției și modul în care au fost realizate ultimele elemente ale structurii.

„Pe dinafară, mari și impunători. Cum arată însă, pe interior, stâlpii excentrici ai Pasajului Apărătorii Patriei?”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.

Primarul a explicat că stâlpii fac parte din structura pasajului. În această etapă, muncitorii montează și asamblează componentele necesare pentru continuarea lucrărilor.

Pasajul va avea 860 de metri și patru benzi de circulație

Pasajul Apărătorii Patriei traversează Șoseaua Berceni, în zona intersecției cu străzile Turnu Măgurele și Sergent Ion Iriceanu.

Construcția va avea o lungime de aproximativ 860 de metri și va dispune de câte două benzi de circulație pe sens. Proiectul urmărește fluidizarea traficului din zonă și îmbunătățirea circulației rutiere.

Sectorul 4 finanțează proiectul cu 20 de milioane de euro

Valoarea investiției se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, bani proveniți din bugetul local al Sectorului 4.

Proiectul este realizat de asocierea formată din Concelex, Omega Star Systems, Alpenside, Luxten și PAB România.

Primăria estimează că pasajul va fi gata până la sfârșitul anului 2026

Daniel Băluță a prezentat în aprilie 2025 primele imagini cu macheta viitorului pasaj din zona Apărătorii Patriei.

Potrivit estimărilor Primăriei Sectorului 4, lucrările la pasaj ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2026.

Alte lucrări aflate în desfășurare

Sâmbătă, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că au fost plantați copaci noi pe aliniamentul stradal din dreptul blocurilor de pe Calea Văcărești. Edilul a transmis că, în perioada următoare, vor fi plantați arbori și pe scuarul central, astfel încât una dintre arterele intens circulate ale Capitalei să devină mai verde și mai atractivă.

„Copaci noi pe aliniamentul stradal din dreptul blocurilor de pe Calea Văcărești.

În curând, îi vom planta și pe cei de pe scuarul central, așa că nu mai avem foarte mult până când această arteră intens circulată va fi nu doar mai frumoasă, ci și verde, de la un capăt la altul”, a arătat el.

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