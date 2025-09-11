Social Pasajul Apărătorii Patriei ar putea fi finalizat la sfârșitul anului viitor







Pasajul rutier de la Apărătorii Patriei, construit peste șoseaua Berceni în Sectorul 4 al Capitalei, ar putea fi dat în folosință la sfârșitul anului viitor, a anunțat joi primarul Daniel Băluță, într-o conferință de presă organizată chiar în zona lucrărilor. „Vorbim de un pasaj foarte important care, împreună cu Pasajul Europa Unită și cu pasajul ce se va construi peste șoseaua Olteniței, va închide inelul median de circulație al Capitalei și va face legătura între nordul și sudul orașului”, a precizat Daniel Băluță. Acesta a fost însoțit de primarul general interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu.

Primarul Sectorului 4 a explicat că acest pasaj va completa împreună cu Pasajul Europa Unită și cu cel ce urmează să fie construit peste șoseaua Olteniței inelul median de circulație al orașului, asigurând legătura dintre nord și sud și reducând blocajele de trafic.

Edilul a adăugat că pe pasaj va fi realizată o linie de tramvai nouă, ce va porni din șoseaua Giurgiului și va ajunge până în zona Pipera.

Băluță a precizat că pasajul va deveni un nod multimodal de transport, conectând stațiile de tramvai cu metroul Apărătorii Patriei, prin lift și scări rulante, dar și cu liniile de transport de suprafață.

„Totodată, pasajul va deveni un nod multimodal de transport public. Stațiile de tramvai de pe pasaj vor fi conectate cu stația de metrou Apărătorii Patriei cu lift și scări rulante, dar și cu stațiile de transport public de la sol. Am început cu exproprierile, pe care le-am făcut împreună cu Primăria Capitalei, am continuat cu relocarea utilităților și am început să lucrăm la infrastructura de rezistență a pasajului, pentru care s-au folosit doar până acum 770 de tone de armătură și s-au turnat peste 6.000 de metri cubi de beton. Am comandat tablierul, pe care-l vom monta la începutul anului viitor, pentru ca cel mai târziu la finalul anului 2026 să putem circula pe acest pasaj”, a spus edilul.

Prezent la conferință, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a apreciat ritmul lucrărilor și colaborarea dintre autoritățile locale.

„Știți cât de mult ținem la inelul median, știți cât de mult ținem la modelul de transport pe care îl avem aprobat de multă vreme, prin care avem inele concentrice în jurul Bucureștiului care să preia din trafic, suprapus peste radialele pe care, împreună cu sectoarele municipiului București și cu Ministerul Transporturilor, le vom dezvolta în perioada următoare și care vor duce la o îmbunătățire reală a traficului”, a afirmat Bujduveanu.

Edilul Capitalei a subliniat că problema principală a orașului rămâne traficul și a menționat că în prezent „aproape 60% din inelul median pe sud este închis”.

„Astăzi ne aflăm la aproape 60% din inelul median pe sud închis, vă felicit și vă urez succes, vom fi alături de dumneavoastră și la următorul pasaj. Tramvaiul este o prioritate pentru bucureșteni și pentru Primăria Capitalei”, a declarat acesta.

Bujduveanu a reamintit că Primăria Capitalei a inaugurat recent cel mai mare lot de reabilitare de șină de tramvai, aproape 18 kilometri pe bulevardele Basarabia și Pallady.

„Din Pipera, din Doamna Ghica, pe bulevardul Chișinău și până în Berceni, în Șoseaua Giurgiului, vom avea un tramvai care să țină traficul, așa cum pe partea de vest linia 41 a adus foarte multe beneficii pentru traficul din București. Noi vom contribui activ la toate aceste proiecte, vom fi alături de toți primarii de sector. Țineți-o tot așa, contați pe Primăria Capitalei! Problema traficului trebuie rezolvată și toată lumea trebuie să contribuie activ la acest lucru”, a încheiat Stelian Bujduveanu.