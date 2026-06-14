Dacă ești în căutarea unei modalități absolut fabuloase de a folosi dovleceii proaspeți din grădină sau de la piață, aceasta este rețeta ideală! Este un preparat de paste italienești consistent, extrem de gustos, care se face în mai puțin de 30 de minute.

Rețeta s-a născut în comunitățile de expați veniți din Asia și în restaurantele de tip fusion din Statele Unite ale Americii în anii '80-'90. Mai ales în zona Californiei.

Ideea de a combina pastele italienești, cum sunt linguinele sau spaghetele, cu ingrediente specifice bucătăriei chinezești sau thailandeze, sos de soia, ghimbir, ulei de susan, Sriracha, a apărut din dorința de a crea o „mâncare de confort” rapidă, ieftină și extrem de aromată.

Sosul demențial în stil asiatic te va face să îl pregătești din nou și din nou. Este o rețetă testată, pe care întreaga familie o va adora, de la mic la mare. Iată rețeta tradusă și adaptată pentru publicul din România, într-un format clar, atrăgător și ușor de urmărit, perfect pentru o cină rapidă în familie.

Porții: 6 persoane. Timp de pregătire: 15 minute. Timp de gătire: 20 minute. Rating: 4.5/5 (foarte apreciată)

Ingrediente folosite de Jamie Oliver.

1 pachet (500 g) de paste linguine (sau spaghete)

2 linguri de ulei de măsline

3 dovlecei mici (zucchini), tăiați în felii rotunde și subțiri

2 ardei grași roșii, tăiați fâșii subțiri (julien)

1 cană de morcov ras (aproximativ 1-2 morcovi potriviți)

1 linguriță de usturoi proaspăt, tocat mărunt

2 căni de carne de pui gata preparată (de la pui la rotisor sau friptură rămasă), ruptă în fâșii

2 linguri de semințe de susan prăjite

½ cană de sos de soia

⅓ cană de oțet de orez (se găsește la raionul de produse asiatice)

½ cană + 3 linguri de zahăr

½ cană de supă de pui (sau apă caldă în care ați dizolvat puțin concentrat)

1 lingură de sos iute Sriracha (ajustați după gust)

1 linguriță de ghimbir proaspăt ras (este bun și cel pudră)

1 linguriță de ulei de susan

Un praf de fulgi de ardei iute

5 fire de ceapă verde, tocate mărunt

Fierbe pastele: Pune o oală mare cu apă și sare la fiert. Gătește pastele linguine conform instrucțiunilor de pe pachet, apoi scurge-le (nu le clăti cu apă).

Sotează legumele: Încinge o tigaie mare și adâncă (sau un wok) la foc mediu spre mare. Adaugă cele două linguri de ulei de măsline. Pune în tigaie feliile de dovlecel, morcovul ras și ardeiul roșu. Gătește-le timp de aproximativ 5 minute, amestecând din când în când. Adaugă usturoiul tocat și mai lasă-le un minut, până când legumele devin fragede, dar rămân încă ușor crocante (al dente), iar usturoiul s-a înmuiat.

Pregătește sosul: În timp ce legumele sunt pe foc, amestecă într-un bol toate ingredientele pentru sos (sosul de soia, oțetul de orez, zahărul, supa de pui, Sriracha, ghimbirul, uleiul de susan, fulgii de ardei iute și ceapa verde).

Redu sosul: Scoate legumele din tigaie și pune-le deoparte pe o farfurie. În aceeași tigaie goală, toarnă sosul pregătit. Lasă-l să dea în clocot și să fiarbă la foc mic timp de 1-2 minute, ca să se întrepătrundă aromele și să se dizolve zahărul.

Finalizarea preparatului: Adaugă în tigaie, direct peste sosul fierbinte: pastele fierte, legumele sotate, fâșiile de pui la rotisor și semințele de susan prăjite. Amestecă totul foarte bine, astfel încât sosul să îmbrace frumos toate ingredientele, și lasă-le pe foc încă un minut-două, doar cât să se încălzească bine și carnea de pui.

Pune în farfurii adânci, servește imediat și bucură-te de un prânz sau o cină cu aromă exotică, gata într-o clipită! Poftă bună de la Jamie Oliver!