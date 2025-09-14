Top 5 restaurante cu meniu italian în București pe care merită să le încerci. Marius Tucă și un bucătar cu o stea Michelin, printre favoriți

Pentru azi îți oferim o selecție de restaurante cu meniu italian, realizată după consultarea mai multor siteuri de specialitate. Dar și citind comentariile, la care se adaugă părerea proprie. Dar nu uita, cel mai bun restaurant este cel în care te simți tu bine!

Top 5 restaurante cu specific italian din București pe care chiar merită să le încerci. Bucureștiul are multe locuri „italienești”, dar puține ridică ștacheta la nivel de produs, atmosferă și consecvență. Mai jos, cinci opțiuni – diferite ca stil – care livrează constant. De la pizza, la deserturile tradiționale.

Meniu italian, plus spirit sicilian la Sciccheria

Una din proaspetele atracții. Cu un concept clar (italian cu accente siciliene), Sciccheria mizează pe ingrediente bune, gătite la temperaturi joase. Plus pe un meniu care se schimbă de câteva ori pe an. Decor elegant-chic, gelaterie artizanală la interior și două locații (Pipera și centru) conturează o experiență completă. În recenzii, este printre cele mai bine punctate locuri italiene din oraș. Recomandate: paste de casă, fructe de mare, gelato.

Ce îl diferențiază. Prezența lui Chef Giuseppe Raciti, Executive Chef la Zash Country Boutique Hotel (restaurant răsplătit de Ghidul Michelin cu o stea și aflat în curs pentru a doua), colaborează cu Sciccheria. Raciti are un CV impresionant – San Domenico Palace Hotel (Taormina), Palace Hotel (Gstaad), Kulm Hotel (St. Moritz).

Deși putea lucra oriunde în lume, a ales să rămână în Sicilia, iar pentru București călătorește frecvent. Oferă consultanță culinară continuă și este prezent constant în bucătăria celor două restaurante Sciccheria, vegheând meniurile și standardele de calitate și creativitate.

La Sciccheria atmosfera e „excepțională”, mâncarea delicioasă, iar serviciul extrem de atent—fix genul de loc în care ospitalitatea chiar se simte. Mulți clienți ales meniul „Michelin” și a fost un vis; când au comandat din greșeală altceva, chelnerii au reacționat imediat și le-au servit o alternativă pe loc. Echipa e onestă și amabilă, perfectă pentru seri în familie sau cu prietenii, într-un cadru liniștit, în care poți savura pe îndelete felurile preferate. Pasta cu trufe e memorabilă, linguinele cu fructe de mare sunt „must try”, iar înghețata de casă închide masa impecabil. Pe scurt: un loc în care poți avea, fără efort, o seară minunată alături de cei dragi.

Un local de familie deschis în 2003, pe Str. Viitorului, cu grădină intimă și atmosferă caldă. Are certificarea „Ospitalità Italiana”, acordată de Camera de Comerț Italiană pentru standarde autentice; în cronici este lăudat pentru pește/seafood, paste și pizza. Ambianță relaxată, serviciu prietenos.

La Unico Vero ai senzația că intri în poate „cel mai autentic” italian din București. Un must-go unde nu e deloc întâmplător că mai mulți ambasadori ai Italiei au cinat în repetate rânduri. Proprietarii, Luiza și Șerban Popescu, sunt mereu „hands-on”, iar asta se vede în farfurie și în felul impecabil în care ești servit. Îi crezi când spun că, în afară de apă, sare și piper, totul vine din Italia — iar peștele și fructele de mare ajung din Grecia, zilnic sau la două zile.

Micuța grădină te poartă cu gândul la o trattoria de familie dintr-un sat italian, cu atmosferă calmă, clasică, muzică discretă și un serviciu prietenos, politicos. Până și recomandarea de vin roșu la pahar a chelnerului s-a dovedit mai bună decât ce găseai în meniu.

Specialități pentru care e celebru: pastele cacio e pepe, lasagna și salsiccia alla griglia – cârnați făcuți după rețetă proprie, o raritate bine executată în peisajul local.

Un bistro-restaurant care combină mâncarea italiană clasică cu deserturi de cofetărie și gelato artizanală. Meniul acoperă dimineața târzie, prânzul și cina, cu preparate de casă, cafea bună și o listă de vinuri corectă; recenziile indică o experiență completă, de la paste la deserturi. Atmosferă cozy, potrivită întâlnirilor relaxate.

La Fior di Latte, mâncarea e excepțională – proaspătă, autentică și prezentată impecabil. Pastele cu fructe de mare și tiramisu-ul cu fistic au fost absolut delicioase, cu arome echilibrate și ingrediente clar de top. E locul perfect pentru o cină romantică, un brunch liniștit cu prietenii sau pur și simplu un pahar de șampanie – un adevărat hidden gem. Locația e excelentă, în Primăverii, aproape de parc, Muzeul de Artă Nouă și Casa lui Ceaușescu.

Ambianța și playlistul sunt la fix, iar serviciul rămâne atent și profesionist. Vinurile au prețuri corecte și selecții bine alese. Antipasti și pastele sunt reușite, la fel gelato și dolce. Merită drumul și, sincer, e mai bun decât orice din Centrul Vechi. De încercat neapărat: bruschetta cu porcini și trufe și vitello tonnato. Și da, lista de vinuri – big like.

Proprietate & echipă: Marius Tucă este co-proprietar la Fior di Latte și este implicat, de asemenea, în proiectele Ancora, Poesia, Yoshi și Taverna Sârbului – un ecosistem culinar care a conturat, în ultimii ani, un standard coerent pe zona de produse și servire.

Osteria Zucca joacă pe cartea „italian de școală veche”: meniu amplu (de la antipasti la pește și paste), sală mare și separeu la etaj, plus terasă. Adresă practică pentru ieșiri cu prieteni sau mese de familie. De urmărit zilnicele cu pește/fructe de mare. Rezervarea e recomandată în orele de vârf.

La Osteria Zucca, îngrijorarea inițială stârnită de o recenzie despre „bacșiș trecut peste notă” s-a risipit rapid: deși era fully booked, ne-au găsit o masă, mâncarea a fost delicioasă, iar serviciul excelent. Tiramisu-ul este vedeta — „cel mai bun mâncat vreodată”, după multe comparații prin Europa — așa că rezervarea în avans e înțeleaptă.

O altă experiență povestită: intrare „la intuiție” într-o seară de vineri, urmată de revenire și a doua seară, pentru că fiecare fel a avut un gust curat, delicat, paste gătite la punct, focaccia foarte bună, platou de mezeluri & brânzeturi demn de menționat, iar finalul cu tiramisu de casă ca la Napoli și cheesecake „ceresc”. O mențiune specială pentru ospătărița care a ghidat alegerile fără greș, contribuind la o atmosferă de trattoria caldă, primitoare, foarte curată, în care te simți mai degrabă la Napoli decât în București.

Pe scurt: Zucca merită pusă pe lista „obligatoriu” — pentru bucătăria italiană clasică făcută bine, serviciul prietenos și deserturile care te fac să revii.

În centrul orașului, Mezzaluna livrează constant pe zona de paste, carne/pește și pizza; recenziile recente o plasează sus ca scor general în București, iar site-ul arată un meniu clasic, fără exagerări. Ambianță prietenoasă, bun pentru întâlniri business sau cine în doi.

Mergi la Mezzaluna. Știu, e mai simplu să rămâi la locurile obișnuite, mai aproape, mai „trendy” sau mai comode, dar măcar o dată du-te și încearcă—fie și doar din curiozitate, pentru că te întrebi ce poate fi atât de special încât să merite atâtea cuvinte. Mâncarea e cu adevărat, autentic, atât de bună, naturală, italiană până în măduvă; da, și în alte părți se gătește bine, dar mafaldinele cu trufe sunt poezie pură. Totuși, nu despre asta e vorba în esență: dacă te frustrează că oamenii buni ajung prea des pe ultimul loc, mergi acolo ca să înclini balanța spre ceea ce e corect. Au deja clienți—mulți italieni, ceea ce spune tot—însă la cât sunt de buni ar trebui să fie plin mereu.

Nu încearcă să impresioneze de dragul spectacolului; calitatea mâncării și a serviciului vine din pasiune, profesionalism, integritate și un simț al lucrurilor făcute cum trebuie. Căldura lor e firească și neforțată: nu invadează, dar te face să te simți valorat, pe măsura deschiderii tale, fără să umbrească experiența altcuiva. E locul cel mai potrivit de făcut, pentru stomac și pentru suflet.

Rezervă pentru serile de vineri–duminică. Verifică prețurile înainte de a comanda. Cere părerea ospătarului pentru a alege vinul, multe din ele sunt din podgorii italienești. Nu citi toate comentariile de pe siteuri ca Tripadvisor, unele sunt scrise de concurență. Încrede-te în gustul tău!

Indiferent dacă ești pe mood de trattoria de cartier sau pe un date-night cu plating „fine casual”, cele cinci adrese de mai sus îți acoperă nevoile. Cu produse corecte, atmosferă potrivită și motive reale să revii.

Poftă bună!