În zona Șoseaua Nordului, zona celebrului parc Herăstrău, nota de plată la pizza poate arăta ca la un restaurant de fine dining. Am comparat patru localuri frecventate în „Zona de nord”: Casa di David, Biblioteca Herăstrău, La Tuya și La Adamo. Rezultatul? De la 44 lei pentru o Margherita, până la 188 lei pentru variante cu ingrediente rare.

Iată ce poți primi în acest loc, pe scurt, pentru decizie rapidă.

Diferențe de preț în Nord, de la 44 la 188 lei o pizza, cu un vârf absolut: Casa di David – pizza cu Jamón Ibérico 188 lei. Best value” în zonă: Biblioteca Herăstrău – majoritatea între 44–57 lei. Buget prietenos (≈50–70 lei): La Tuya și La Adamo

La Casa di David scoți din buzunar 114 lei, mult mai prietenos la Biblioteca Herăstrău 44 lei (Margherita) / 54 lei (di Bufala), acceptabil La Tuya 49 lei și scumpișorLa Adamo, 55 lei

Casa di David este luxul pizzei pe Șoseaua Nordului. Găsești diverse sortimente într-un interval de la 114 la 188 lei. Exemple: Margherita cu Mozzarella di Bufala - 114, Quattro Formaggi - 119, Trufe negre - 135, Hribii & trufe - 137, Diavola cu chorizo - 130, Jamón Ibérico - 188.

Pentru cine recomandăm: cei care vor ingrediente premium (trufe, iberice) și acceptă bonul „de nord”.

Interval: 44–57 lei | Preț mediu: ~53 lei. Exemple: Margherita 44, Margherita di Bufala 54, Prosciutto e Funghi 53, Diavola 54, Capriciosa 52, Quattro Stagioni 54, „La Biblioteca” (mix brânzeturi + Parma) 57, Al Tartufo 57, Veggie 48.

Pentru cine: vrei vibe de Herăstrău, dar fără șoc pe bon.

La Tuya: 49–65 lei (Margherita 49, Salami 53, Rustica 60, Truffle 65). Medie: ~56,8 lei.

La Adamo: 55–71 lei (Margherita 55, Diavola/Quattro Formaggi 61, Tartufatta 70, Fresca 71). Medie: ~61,2 lei.

Pentru cine este recomandat: localnicii din zonă sau cei care vor „pe Nord” fără să sară de 70 de lei.

Dacă spui „Nordul Capitalei” înseamnă spectacol în farfurie și gol în portofel. Casa di David livrează, dar îl plătești: 130–190 lei/pizza.

Pentru aceleași împrejurimi și ingrediente bune, Biblioteca Herăstrău oferă cel mai bun raport preț–zonă. La Tuya și La Adamo rămân opțiuni solide, sub 70 lei, pentru clasicii care vor gust, nu „taxă de adresă”.

Pentru cei nemulțumiți de raportul calitate preț, există ANPC. Dar nu credem că veți avea motive de supărare, bani să aveți! Scrie-ne părerea ta despre ultima pizza pe care ai mâncat-o.