Singurul loc din lume care nu aparține nimănui. Nicio țară nu vrea să își asume regiunea

Bir Tawil este o regiune de circa 2 060 km² situată între Egipt și Sudan, nedesemnată oficial de niciuna dintre state — o raritate geopolitică: un “terra nullius”, adică un teritoriu fără stăpân.

Totul a început în perioada colonială: în 1899, britanicii au tras o frontieră politică dreaptă pe paralela 22° nord, plasând Bir Tawil în Sudan și Triunghiul Hala’ib — o zonă mult mai valoroasă — în Egipt.

Apoi, în 1902, pentru a reflecta realitățile tribale locale, britanicii au tras o frontieră administrativă diferită: Bir Tawil este plasat în subordonarea Egiptului, iar Hala’ib — în cea a Sudanului.

Post-colonial, Egiptul susține frontiera din 1899 pentru Hala’ib, iar Sudanul admite doar linia din 1902. Rezultatul paradoxal: Hala’ib este disputat de ambele părți, iar Bir Tawil — prea irelevant — rămâne revendicat de niciunul.

Bir Tawil are contur trapezoidal, cu laturi ce includ Jabal Ṭawil (459 m) în nord și Gabal Hagar El Zarqa (662 m) în est — cel mai înalt punct. Clima este extremă: în timpul anului, temperaturile variază de la peste 40°C în lunile de vară (ajungând până la 45°C), până la doar 26°C în timpul iernii.

În plus, nu există așezări permanente — doar triburi nomade (precum Ababda) care traversează zona — și câteva tabere informale de minerit artisanal în căutare de aur.

Deși conceptul de “pământ fără stăpân” pare desprins din evul mediu, Bir Tawil este singurul exemplu moderne de terra nullius. Un teritoriu pe care nicio națiune nu îl revendică. Autorul Alastair Bonnett îl descrie drept „singurul loc locuibil de pe Pământ pe care nu-l revendică niciun guvern“.

De-a lungul anilor, Bir Tawil a atras câteva încercări bizare de creare a micronațiunilor:

Jeremiah Heaton (2014) — agricultor american care și-a declarat fetița “prințesă” după ce a plantat un drapel și a proclamat Bir Tawil drept „Regatul Sudanului de Nord”, dorind recunoaștere internațională.

Suyash Dixit (2017) — om de afaceri din India, care s-a declarat rege al „Regatului Dixit”.

Dmitry Zhikharev, Nadera Nassif, Dwain Coward — sunt câteva altele care au revendicat terenul, fără nicio recunoaștere oficială de la ONU sau de vreun guvern.

Majoritatea au fost simple acțiuni mediatice. Fără pretenții reale de suveranitate. Bir Tawil este inabordabil politic și teritoriu de glumă geopolitică.

Disputa nu este doar curios-geografică. Ea reflectă încă o dată fragilitatea granițelor trasate în era colonială. Hala’ib — cu coastă la Marea Roșie, potențial costier, resurse și populație — este mult mai atractiv.

Dacă Egiptul sau Sudanul revendică Bir Tawil, ar pierde argumentul legal pentru Hala’ib. Această situație rezultă din criza de legitimitate asupra granițelor post-coloniale în Africa.

La ora actuală, Bir Tawil rămâne un pustiu. Fără drumuri sau infrastructură turistică, prezintă un risc enorm să fii jefuit. Condițiile sunt extrem de dure. Câteva tururi turistice documentate au ajuns acolo, dar fără structuri de pază alocate.

Există vreo șansă ca vreun stat să revendice zona? Practic, nu. Valoarea economică este insuficientă. Mediul este inospitalier. Iar costul legitimizării oricărei revendicări este riscant din punct de vedere politic și strategic.