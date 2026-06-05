O mobilizare internațională de amploare a fost declanșată pentru a stopa extinderea unei epidemii îngrijorătoare în Africa. Organizaţia Mondială a Sănătăţii și Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din Africa au anunțat o inițiativă comună masivă, prin care vor fi alocate 518 milioane de dolari în perioada iunie-noiembrie. Fondurile au ca scop combaterea răspândirii virusului Ebola în Republica Democratică Congo şi în statele vecine, conform datelor transmise de AFP.

Deși OMS a declarat oficial epidemia la jumătatea lunii mai în regiunea de nord-est a RDC, specialiștii din domeniul medical cred că situația este mult mai veche. Din primele analize reiese că tulpina Bundibugyo, o variantă destul de rară a virusului Ebola, era deja activă în comunitățile locale de o bună perioadă de timp, evoluând fără a fi identificată de sistemele de monitorizare.

Bilanțul actual indică o evoluție severă a numărului de îmbolnăviri. Cele mai recente raportări ale organizațiilor de sănătate arată că în RDC s-au înregistrat 381 de cazuri confirmate de infectare, iar dintre acestea, 64 s-au soldat cu decese.

Focarul principal al acestei crize medicale este localizat în provincia Ituri. Această zonă concentrează 90% din totalul cazurilor confirmate și trei sferturi din numărul deceselor înregistrate până acum, restul pacienților provenind din alte două provincii din nord-estul țării.

Problema a depășit însă granițele Republicii Democrate Congo. În Uganda vecină au fost depistate deja 16 persoane infectate, fiind înregistrat și un deces asociat cu această boală, ceea ce justifică reacția rapidă și comună a organizațiilor internaționale.

Fondurile alocate vor fi direcționate către acțiuni concrete pe teren. Conducerea OMS a explicat care sunt pilonii principali pe care se va sprijini această campanie masivă de intervenție sanitară.

„Planul se concentrează pe domenii cheie: coordonarea departamentelor pentru situaţii de urgenţă, supraveghere, analize de laborator, prevenţie şi ţinerea sub control a infectărilor, îngrijiri clinice şi mobilizarea comunităţilor”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferinţă de presă.

Oficialul a subliniat importanța unei acțiuni coordonate și rapide pentru a preveni un dezastru umanitar regional.

„Este un plan concret. El defineşte ceea ce trebuie să facem încă din acest moment, împreună, pentru a limita epidemia actuală şi a reduce riscul de răspândire”, a adăugat el.

Datele comparative stârnesc îngrijorare în rândul comunității științifice. Reprezentanții Africa CDC au atras atenția că valul actual de îmbolnăviri are o amploare semnificativ mai mare în comparație cu episoadele anterioare provocate de aceeași variantă Bundibugyo, care au fost documentate în anii 2007 şi 2012. Din acest motiv, reacția rapidă și bugetul consistent sunt considerate vitale pentru izolarea focarelor.