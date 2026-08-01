Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat un avertisment extrem de sever cu privire la evoluția crizelor sanitare din Africa Centrală. Răspândirea virusului Ebola în Republica Democratică Congo a atins un ritm calificat drept excepțional, situația impunând o consolidare urgentă a tuturor măsurilor de intervenție, informează AFP.

Informațiile oferite de reprezentanții internaționali confirmă raportările oficiale ale autorităților congoleze și indică o gravitate fără precedent a situației din teren.

„Această epidemie este de acum cea mai importantă epidemie de Ebola semnalată vreodată în RDC”, a anunţat OMS într-un buletin informativ, confirmând astfel datele publicate vineri de autoritățile congoleze.

Această evoluție depășește amploarea precedentului val major înregistrat în această țară. În perioada 2018-2020, cel mai grav bilant al bolii a numărat aproape 2.300 de morți dintr-un total de aproximativ 3.500 de cazuri confirmate.

Valul actual de îmbolnăviri a fost declarat oficial pe data de 15 mai, după o întârziere de câteva săptămâni în identificarea primelor cazuri. Diagnosticul este cu atât mai complicat cu cât epidemia este cauzată de varianta virală Bundibugyo. Spre deosebire de alte variante ale virusului, împotriva acestei tulpini nu există în prezent un vaccin omologat și nici un tratament specific cu eficiență dovedită.

Misiunea echipelor de intervenție este îngreunată și de contextul local. Focarele active se află în zone în care prezența instituțiilor statului este fragilă, iar rețeaua de sănătate publică și infrastructura medicală sunt extrem de precare.

Cifrele centralizate la sfârșitul lunii iulie arată o dimensiune alarmantă a crizei de sănătate publică. La data de 30 iulie, bilanțul oficial a ajuns la 3.605 cazuri confirmate și 1.587 de decese, ceea ce reprezintă o rată a mortalității de 44 la sută.

„Epidemia se intensifică, cu o transmitere virală susţinută şi o creştere continuă a numărului de cazuri semnalate şi de decese”, a avertizat OMS.

Deși a fost identificată inițial doar în zona sanitară Mongbwalu din provincia Ituri, boala s-a extins rapid. În ultimele două luni, virusul s-a răspândit în cinci provincii importante: Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uele și Tshopo.

Ritmul de transmitere a virusului a doborât noi recorduri negative în ultimele zile de raportare. În cea mai recentă săptămână pentru care există date complete, s-au înregistrat 567 de cazuri noi și 296 de decese, "ceea ce demonstrează ritmul excepţional al transmiterii virusului".

Situația este critică și în rândul cadrelor medicale care luptă în prima linie. Până în prezent au fost confirmate 151 de infectări în rândul personalului de specialitate, fiind înregistrate 44 de decese.

Guvernul din RDC colaborează strâns cu OMS și cu alți parteneri internaționali pentru a derula acțiuni de intervenție pe o scară largă. Cu toate acestea, resursele actuale se dovedesc insuficiente pentru a stopa valul de îmbolnăviri.

Oficialii OMS consideră că „o creştere substanţială a activităţii de ripostă sanitare este totuşi necesară pentru a devansa epidemia”.

Operativitatea echipelor medicale este blocată constant de factori externi. "Lipsa de securitate, deplasările populaţiei, mobilitatea locuitorilor şi mişcările transfrontaliere" complică operaţiunile de ripostă sanitară şi sporesc riscul unei răspândiri a epidemiei în noi regiuni, avertizează OMS.

În țara vecină, Uganda, Ministerul Sănătății a anunțat recent încheierea epidemiei de Ebola de pe teritoriul său. Cu toate acestea, experții OMS atrag atenția că pericolul unei reizbucniri a bolii rămâne extrem de ridicat din cauza tranzitului de la frontiere.

În paralel cu măsurile de izolare, cercetătorii din întreaga lume caută soluții imunologice pentru tulpina Bundibugyo. Un vaccin considerat de Organizația Mondială a Sănătății drept "cel mai promiţător" va fi produs de Hilleman Laboratories, o companie farmaceutică cu sediul în Singapore.

În același timp, procesul de testare clinică avansează și în alte centre de cercetare. Săptămâna trecută, un prim voluntar a primit doza inițială dintr-un alt ser experimental creat împotriva aceleiași tulpini. Acest vaccin este dezvoltat de Universitatea Oxford și folosește o tehnologie similară cu cea aplicată în cazul vaccinului AstraZeneca împotriva COVID-19.