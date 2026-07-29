Anthony Fauci, fostul expert-șef american în boli infecțioase, a refuzat miercuri să răspundă la întrebări în cadrul unei audieri în Senatul SUA, invocând dreptul său prevăzut de al cincilea amendament din Constituția SUA referitor la autoincriminare și acuzându-l totodată pe senatorul republican Rand Paul de o campanie „dezechilibrată” menită să-l trimită la închisoare, conform Reuters.

„La sfatul avocaţilor mei, îmi voi invoca dreptul prevăzut de al cincilea amendament al Constituţiei de a nu răspunde la întrebările dumneavoastră”, a precizat Fauci în declaraţia sa din deschiderea audierii, adresată Comisiei pentru Securitate Internă şi Afaceri Guvernamentale a Senatului, prezidată de Rand Paul.

Republicanul din Kentucky solicită de ani de zile punerea sub acuzare a lui Fauci și l-a acuzat că a mințit Congresul în privința finanțării de cercetări de tip „gain-of-function” în Wuhan, China, de către Institutul Național de Sănătate (NIH) și că a contribuit la mușamalizarea originilor COVID-19.

Fauci neagă ambele acuzații și afirmă că a depus mărturie sinceră de mai multe ori în fața Congresului cu privire la aceste chestiuni.

„Având în vedere obsesia evidentă a senatorului Paul de a solicita urmărirea mea penală, comentariile sale calomnioase repetate la adresa mea şi, recent, publicarea jurnalului meu personal necenzurat, cu scopul de a mă face de râs şi de a mă intimida, singura concluzie la care pot ajunge este că unicul motiv pentru care mă cheamă în faţa acestei comisii este acela de a mă determina să spun ceva care să-i justifice promisiunile publice repetate că voi ajunge, potrivit cuvintelor sale, în spatele gratiilor”, a spus Fauci.

„Orice persoană rezonabilă care i-a urmărit obsesia nebunească faţă de mine ar ajunge cu uşurinţă la aceeaşi concluzie”, a adăugat dr. Fauci, care a condus Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase timp de 38 de ani și a devenit figura emblematică a răspunsului SUA la pandemie.

Cercetarea „gain-of-function” (GOF) reprezintă, în sens larg, activitatea de modificare a unui agent patogen în moduri care l-ar putea face mai transmisibil sau mai periculos, deși oamenii de știință nu sunt de acord asupra cât de strict ar trebui definit acest termen.

Această neînțelegere se află în centrul disputei dintre Paul și Fauci: Paul susține că NIH a finanțat astfel de cercetări în Wuhan și că Fauci a mințit când a negat acest lucru, în timp ce Fauci afirmă că cercetarea nu se încadra în definiția oficială a autorităților de reglementare.

Originile COVID-19 rămân neelucidate. FBI a declarat în 2023 că o scurgere dintr-un laborator din orașul Wuhan, situat în centrul Chinei, a provocat probabil pandemia, o afirmație despre care China a spus că "nu are absolut nicio credibilitate".

CIA a declarat în ianuarie 2025 că și-a revizuit evaluarea și a concluzionat că o scurgere din laborator este probabilă, dar cu un "grad redus de certitudine", în timp ce alte patru agenții de informații americane și Consiliul Național de Informații consideră că virusul a apărut cel mai probabil prin transmitere naturală.

Avocatul lui Fauci, David Schertler, a calificat acțiunile lui Paul drept "o vendetă obsesivă" și a afirmat că acuzațiile "sunt false şi ruşinoase".

„Vom analiza toate opţiunile pentru a-l trage la răspundere”, a adăugat avocatul.

Schertler a spus că o confruntare din 2021 dintre Fauci și Paul a declanșat "un proces intens şi aparent patologic de răzbunare, revanşă şi obsesie" împotriva lui Fauci.

Paul a publicat săptămâna aceasta o tranșă de 1.141 de pagini din însemnările din jurnalul lui Fauci din perioada pandemiei, care acoperă perioada decembrie 2019 - decembrie 2022.

„Multe însemnări din relatarea istorică zilnică a lui Fauci subminează complet naraţiunea oficială susţinută de Fauci şi de alţi oficiali din domeniul sănătăţii publice”, a declarat el într-un comunicat.

Un document de verificare a faptelor furnizat de un reprezentant al lui Fauci arată că însemnările din jurnal corespund cu ceea ce acesta a declarat public la momentul respectiv. El a afirmat încă din 2021 că a fost deschis la posibilitatea ca SARS-CoV-2 să fi scăpat dintr-un laborator și a vorbit public la începutul anului 2020 despre transmiterea asimptomatică și lipsa de transparență a Chinei - tocmai aspectele pe care Paul susține că jurnalul le dezvăluie.

Secretarul Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., un activist anti-vaccinare și, la fel ca Paul, un critic frecvent al lui Fauci, a declarat luni pentru Fox News că i-a înmânat senatorului fișiere găsite pe serverele guvernamentale.

Atât Kennedy, cât și Paul au sugerat că mărturia lui Fauci l-ar putea expune la o acuzație de mărturie mincinoasă, în ciuda unei grațieri preventive din partea președintelui Joe Biden.

Paul s-a angajat de ani de zile să-l vadă pe Fauci în închisoare, însă o analiză a înregistrărilor aparițiilor sale publice, furnizată de un reprezentant al lui Fauci, arată că pozițiile sale au fost în concordanță cu jurnalul.

Administrația Trump a emis marți o politică ce interzice finanțarea federală a cercetărilor „gain-of-function” periculoase, categoria care se află în centrul disputei privindu-l pe Fauci.

În aprilie, fostul consilier al lui Fauci, David Morens, a fost pus sub acuzare pentru ascunderea documentelor federale privind granturile de cercetare și originile COVID-ului, deși Fauci nu a fost acuzat. Joe Biden l-a grațiat preventiv pe Fauci în ianuarie 2025 pentru a-l proteja de „urmăriri penale nejustificate şi motivate politic.”