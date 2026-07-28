Preşedintele american Donald Trump l-a primit marţi la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, marcând prima lor întrevedere directă de la începutul războiului împotriva Iranului, izbucnit în urmă cu cinci luni, anunță EFE.

Această întâlnire reprezintă a opta întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea preşedintelui american la putere, în ianuarie 2025. Discuațiile s-au desfăşurat cu uşile închise, chiar înaintea participării ambilor demnitari la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, un susţinător fervent al cauzei israeliene, eveniment organizat la Washington.

Într-un scurt mesaj publicat pe platforma X, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris discuțiile drept „pozitivă” şi „productivă”. Întâlnirea a început la ora locală 11:03 şi a avut o durată de aproximativ o oră şi jumătate.

La rândul său, premierul Benjamin Netanyahu a publicat pe reţelele de socializare o fotografie în care apare zâmbind alături de "prietenul" său Trump, în Biroul Oval.

La discuții au fost prezenți oficiali de rang înalt din administrația americană, printre care vicepreşedintele american JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth şi emisarul special pentru pace Steve Witkoff.

Este de remarcat că Rubio şi Hegseth au fost prezenți şi la precedenta întâlnire a preşedintelui Donald Trump cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, reuniune de la care Vance a lipsit.

Conform surselor din presă, se aştepta ca Netanyahu să abordeze împreună cu preşedintele SUA tema consolidării instalaţiei nucleare iraniene subterane de la Muntele Târnăcopului. În această locație, Teheranul ar fi mutat centrifuge avansate şi o parte din stocurile sale de uraniu puternic îmbogăţit.

Precedenta întâlnire faţă în faţă dintre Trump și Netanyahu a avut loc pe 11 februarie în Biroul Oval, moment în care premierul israelian a reuşit să îl convingă pe preşedintele SUA să declanșeze o ofensivă militară împotriva Iranului.

În prezent, Benjamin Netanyahu se află în plină campanie electorală și încearcă să demonstreze alegătorilor că relaţia sa strânsă cu Washingtonul rămâne solidă, în ciuda recentelor tensiuni diplomatice.

Preşedintele SUA a evitat să precizeze în mod direct dacă îl susţine pe Benjamin Netanyahu la viitoarele alegeri din Israel, care sunt programate pentru data de 27 octombrie.

În plan strategic, Trump urmăreşte o retragere negociată din acest conflict nepopular, care a generat disensiuni atât cu aliaţii internaționali, cât şi cu Netanyahu însuşi. Totuși, liderul american a recunoscut recent că el şi liderul israelian au „divergenţe minore”, subliniind în același timp că împărtăşesc poziţii comune în privința războiului.

Un alt punct sensibil îl reprezintă vânzările de armament. Întrebat despre opoziţia premierului israelian faţă de un eventual transfer de avioane de vânătoare F-35 către Turcia, preşedintele de la Casa Albă a declarat ferm că "nimeni" nu îi poate dicta ce armament să vândă altor ţări.

În prezent, preşedintele Trump a ordonat oprirea bombardamentelor asupra Iranului pentru a permite negocierea unui acord care să pună capăt conflictului, lansând totodată avertismentul că va relua atacurile militare dacă procesul de negociere va eşua.