O discuție telefonică de la cel mai înalt nivel a aprins spiritele în lumea fotbalului mondial. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat public că a purtat o conversație cu Donald Trump, tema principală fiind sancțiunea primită de un fotbalist al naționalei Statelor Unite, informează AFP.

Concret, Donald Trump l-a sunat pe șeful forului mondial în legătură cu cartonașul roșu pe care l-a primit atacantul american Folarin Balogun. Reacția oficialului elvețian a fost însă una diplomatică, dar fermă, acesta explicându-i liderului politic că deciziile de natură sportivă nu se iau sub presiune politică, deoarece organismele disciplinare din cadrul FIFA beneficiază de o independență totală.

Pentru a clarifica speculațiile apărute în spațiul public cu privire la acest dialog telefonic, președintele federației internaționale a ales să transmită un mesaj clar prin intermediul rețelelor sociale.

„În timpul discuţiei noastre, am explicat că sunt în curs proceduri juridice care implică organismele judiciare independente ale FIFA şi că problema va fi soluţionată la momentul oportun de către autorităţile competente”, a declarat pe X oficialul care conduce forul mondial al fotbalului.

Această ieșire publică a președintelui FIFA vine într-un moment extrem de tensionat pentru conducerea forului fotbalistic. Gianni Infantino se confruntă în prezent cu un val masiv de critici la nivel internațional, după un eveniment petrecut recent.

Mai exact, FIFA a hotărât să suspende sancțiunea care fusese impusă inițial lui Folarin Balogun. Decizia de a ridica pedeapsa atacantului american a stârnit imediat suspiciuni și nemulțumiri, mulți contestatari legând hotărârea de duminică direct de intervenția telefonică realizată de Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a precizat, azi, că demersul său nu a reprezentat o formă de presiune ilegală, ci doar o solicitare de verificare a unei erori evidente.

„Tot ce am făcut a fost să cer o reanalizare, pentru că nu am considerat că a fost un fault”, le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval.

Această implicare politică la nivel înalt, considerată o măsură fără precedent în sportul modern, a plasat comisiile disciplinare ale FIFA sub o presiune uriașă și sub atenția întregii planete. Mai mult, acțiunea președintelui SUA a provocat o reacție de revoltă din partea selecționatei Belgiei. Cele două reprezentative urmează să se întâlnească direct pe teren, în noaptea de luni spre marți, într-o partidă decisivă pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției.