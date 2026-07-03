Un grup format din cincizeci de membri ai Parlamentului European a solicitat oficial Federaţiei Internaţionale de Fotbal să demareze o investigație cu privire la hotărârea preşedintelui Gianni Infantino de a-i conferi un premiu pentru pace lui Donald Trump. Prin acest demers, parlamentarii europeni se alătură unei inițiative similare lansate la sfârșitul anului trecut de organizaţia FairSquare, specializată în apărarea drepturilor omului, notează AFP.

Reprezentanții organizației neguvernamentale au subliniat importanța deosebită a acestui demers venit din sfera politică de la Bruxelles. Conform declarațiilor acestora, acțiunea reprezintă un semnal de alarmă major la adresa modului în care este condus fotbalul la nivel global.

„Această scrisoare reprezintă cea mai importantă intervenţie a liderilor politici europeni împotriva abuzurilor de guvernanţă şi a încălcărilor regulamentelor la vârful fotbalului mondial, de când Parlamentul European i-a cerut predecesorului lui Infantino, Sepp Blatter, să demisioneze în 2015”, a scris vineri FairSquare.

Documentul oficial, redactat la începutul acestei săptămâni, a fost semnat de 50 de oficiali aleși care provin din 13 state membre ale Uniunii Europene. Printre semnatari se numără în principal reprezentanți ai grupurilor politice social-democrate, liberale și verzi. Aceștia solicită Comisiei de Etică din cadrul FIFA să acționeze rapid și transparent pentru a analiza plângerea depusă de organizația britanică în urmă cu aproape șapte luni.

Momentul ales de europarlamentari nu este unul întâmplător, având în vedere expunerea mediatică uriașă de care se bucură sportul rege în această perioadă, când atenția publicului internațional este îndreptată spre competiția supremă.

„Cu ochii întregii lumi aţintiţi asupra FIFA în această vară", în plină Cupă Mondială 2026, această solicitare "reprezintă o oportunitate pentru FIFA de a-şi demonstra angajamentul faţă de neutralitatea politică, transparenţă şi responsabilitate”, scriu semnatarii, în frunte cu irlandezul Barry Andrews, olandeza Lara Wolters şi danezul Niels Fuglsang.

Până în prezent, Federaţia norvegiană de fotbal a fost singura entitate din cele 211 federaţii afiliate care a susţinut deschis demersul inițiat de FairSquare. Organizația îl acuză în mod direct pe Gianni Infantino că a încălcat normele de neutralitate stabilite prin Codul Etic al instituției pe care o conduce, acționând în avantajul lui Donald Trump.

Principala nemulțumire a contestatarilor vizează lipsa de claritate și de criterii obiective în acordarea unei distincții care nu a mai existat în istoricul federației internaționale. Se cere o verificare amănunțită a modului în care s-a decis oferirea acestui titlu simbolic în toamna anului trecut.

ONG-ul solicită în mod expres Comisiei de etică să examineze circumstanțele în care i-a fost decernat, în noiembrie anul trecut, preşedintelui SUA un Premiu FIFA pentru Pace fără precedent, o distincţie ale cărei criterii şi proceduri nu au fost niciodată clarificate de forul conducător al fotbalului.

Pe lângă această distincție, comportamentul public al liderului FIFA a atras și alte critici aspre. FairSquare a taxat inclusiv declarațiile din toamna trecută prin care Infantino sugera că Donald Trump ar trebui propus pentru Premiul Nobel pentru Pace, dar și aprecierile făcute la adresa politicilor de la Casa Albă. Prin faptul că „susţine în mod clar agenda politică a preşedintelui Trump, atât la nivel naţional, cât şi internaţional”, poziţia sa pune în pericol "integritatea şi reputaţia fotbalului şi a FIFA însăşi", a deplâns organizaţia.

În ciuda amplorii pe care a luat-o acest caz și a solicitărilor repetate venite din partea presei, forul fotbalistic mondial a preferat să păstreze tăcerea. Reprezentanții instituției nu au oferit nicio reacție oficială cu privire la scrisoarea semnată de membrii Parlamentului European și nu au răspuns acuzațiilor formulate de organizația FairSquare referitoare la premiul acordat.