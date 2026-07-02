Un nou episod al tensiunilor din politica românească. PSD a anunțat, în cursul zilei de joi, că a sesizat Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European. Social-democrații acuză PNL de atacuri sistematice îndreptate împotriva independenței sistemului judiciar din România. În viziunea PSD, declarațiile din ultima perioadă ale reprezentanților liberali pun în pericol principii fundamentale precum separația puterilor în stat și statul de drept.

Reprezentanții social-democraților în legislativul european consideră că reacțiile recente ale partenerilor de coaliție necesită o analiză atentă în cadrul mecanismelor europene de monitorizare. Aceștia au solicitat intervenția structurilor de specialitate pentru a evalua conduita publică a liberalilor în raport cu magistrații români.

„Delegaţia Partidului Social Democrat din Parlamentul European îşi exprimă îngrijorarea faţă de atacurile PNL îndreptate împotriva sistemului judiciar din România şi consideră că declaraţiile recente ale liberalilor ridică semne de întrebare din perspectiva respectării independenţei justiţiei, a separaţiei puterilor în stat şi a statului de drept, valori fundamentale ale Uniunii Europene.

În acest context, reprezentantul PSD în Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a sesizat preşedintele şi coordonatorii Comisiei LIBE, solicitând ca această situaţie să fie analizată în cadrul dialogului european privind statul de drept, inclusiv printr-o dezbatere în Comisia LIBE şi, dacă va fi considerat oportun, în cadrul Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group (DRFMG)”, se arată în comunicatul oficial al partidului.

Social-democrații au ținut să menționeze că demersul inițiat la Bruxelles nu are ca scop obținerea unei pronunțări din partea Parlamentului European asupra dosarelor care se află în prezent pe rolul instanțelor din țară, aceste aspecte rămânând de competența exclusivă a judecătorilor de la nivel național.

Sesizarea transmisă oficialilor europeni are la bază o serie de luări de poziție prin care lideri ai PNL ar fi contestat modul în care sunt gestionate anchetele penale sau dosarele în care sunt implicați membri ai partidului. Situația a generat deja o reacție de maximă îngrijorare din partea garantului constituțional al justiției din România.

„Solicitarea vizează declaraţiile publice formulate în ultimele zile de reprezentanţi ai Partidului Naţional Liberal, prin care au fost contestate modul de repartizare a completurilor de judecată şi activitatea instanţelor în dosare privind propriul partid, precum şi anchete penale referitoare la presupuse fapte de corupţie în care sunt vizaţi lideri liberali.

Aceste afirmaţii au fost urmate de o reacţie fermă a Consiliului Superior al Magistraturii, instituţia constituţională care garantează independenţa justiţiei, care a calificat situaţia drept o escaladare fără precedent a discursului împotriva instanţelor şi a avertizat că astfel de mesaje pot afecta încrederea cetăţenilor în imparţialitatea şi autoritatea sistemului judiciar. Consiliul Superior al Magistraturii a Care a subliniat, totodată, că hotărârile judecătoreşti pot fi contestate exclusiv prin căile de atac prevăzute de lege, iar nu prin transferarea litigiilor aflate pe rol în spaţiul public într-o manieră care poate exercita presiuni asupra judecătorilor”, precizează sursa citată.

În acest context, delegația PSD subliniază că deși orice cetățean sau partid politic are dreptul legitim de a contesta o decizie a instanței prin pârghiile prevăzute de lege, formele de presiune publică sunt inacceptabile într-o democrație consolidată. În opinia lor, încercările de discreditare a magistraților înainte de finalizarea procedurilor juridice contravin flagrant normelor europene.

Social-democrații concluzionează că respectarea regulilor statului de drept reprezintă o condiție obligatorie pentru funcționarea corectă a societății și pentru combaterea eficientă a fenomenului corupției, indiferent de mizele politice ale momentului.

„Independenţa justiţiei reprezintă unul dintre fundamentele Uniunii Europene şi o condiţie esenţială pentru protejarea drepturilor cetăţenilor, combaterea corupţiei şi consolidarea încrederii în instituţiile democratice. Acest principiu trebuie apărat în mod consecvent în toate statele membre, indiferent de identitatea politică a celor implicaţi.

Prin acest demers, PSD solicită ca instituţiile europene să urmărească cu atenţie aceste evoluţii, reafirmând angajamentul Uniunii Europene pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statului de drept. România are nevoie de instituţii puternice, de respectarea hotărârilor instanţelor şi de un climat politic responsabil, în care disputele dintre partide să fie soluţionate prin mijloace democratice şi legale, nu prin presiuni publice asupra sistemului judiciar”, se mai menționează în încheierea comunicatului.