Cum l-a împins Angela Merkel pe Siegfried Mureșan spre vârfurile de la Bruxelles, după ce a trădat partidul lui Băsescu

Informațiile din mediul politic, vehiculate între anii 2014-2018, cu privire la eurodeputatul PMP Siegfried Mureșan, au ajuns să capete alte valențe de-a lungul anilor. Acum, la momentul propunerii lui ca premier de către Ilie Bolojan și PNL, trecutul a revenit cu și mai multe dezvăluiri, reducându-i lui Mureșan șansele de a ajunge în fruntea Guvernului României.

Toate datele despre ascensiunea lui Siegfried Mureșan pe care le veți citi au mai fost publicate în Evenimentul zilei sau alte publicații. Noutatea reprezintă doar cheia în care pot fi înțelese astăzi, când a apărut o dezvăluire teribilă.

Radu Cristescu, fost membru PDL și PMP, fost deputat PSD, a afirmat, luni seara în emisiunea lui Victor Ciutacu, că a fost martor când Elena Udrea a spus că Elena Băsescu va fi retrasă de pe lista de la europarlamentarele din 2014 și înlocuită cu Siegfried Mureșan. Era un tânăr de 33 de ani, abia intrat în nou-înființatului PMP, cu activitate în Parlamentul German, apoi European.

Mișcarea liderilor PMP i-a surprins pe toți. Cristescu a spus că Elena Udrea a fost întrebată cine i l-a propus lui Traian Băsescu pe Mureșan, iar răspunsul a fost scurt: Angela Merkel (cancelarul Germaniei). „L-a sunat Merkel pe Traian Băsescu și l-a rugat”, a spus Radu Cristescu, un politician bine înfipt în acei ani în cercul puterii din PDL și PMP.

Afirmațiile lui Cristescu pot fi confirmate sau negate. Dar, lucru cert este că la vremea aceea, Siegfried Mureșan a declarat presei că a aflat că el e alesul de la Eugen Tomac, președintele PMP, cu o zi înainte de a anunța partidul că va fi locul doi pe lista de la europarlamentare. „Am aflat duminică, luni PMP a depus lista candidaturilor”.

Atunci, în acea zi de luni, cel care i-a luat locul Elenei Băsescu pe listă a demisionat din PDL și s-a înscris în PMP.

E riscant să afirmi cu tărie că Siegfried Mureșan este agent al vreunui serviciu secret, german sau român. Dar parcursul politic al lui Siegfried Mureșan, dincolo de faptul că e etnic german, se întrepătrunde bine de tot în carieră cu cea a celebrei Angela Merkel. Coincidență ar putea fi, dar e de subliniat și faptul că niciun român nu a marcat atât de multe funcții importante atât în cadrul statului german, cât și în Parlamentul European.

Despre ajutorul financiar de care a beneficiat Siegfried Mureșan la intrarea în „politica mare” s-a povestit și cu ani în urmă, dar și recent. De o cotă-parte din „bani pentru partid” nu a beneficiat doar Mureșan, iar suma l-a ajutat să ajungă europarlamentar la Bruxelles. Acolo și locuia din 2009, inclus în biroul parlamentar al Monicăi Macovei.

Modelul politic al lui Siegfried Mureșan: Merkel și Udrea

Ilie Bolojan declara ieri unui site de presă că, legat de Siegfried Mureșan care ar fi fost „propus de Germania” premier, această afirmație „nici nu poate fi luată în serios”. Cred că se referea la episodul legat de contractele SAFE, date angro unei firme germane. Propunerea din Germania și sprijinul lui Merkel în carieră a venit cu vreo 20 de ani în urmă.

Într-un interviu din martie 2014, acordat ziaristei Sabina Fati care atunci lucra la România liberă (azi, la publicația germană DW), nou-intratul în PMP declara că modelul său politic este Angela Merkel, care pentru el are „o trăsătură comună“ cu Elena Udrea: „perseverenţa“.

Datele din biografia lui Siegfreid Mureșean arată că a fost un perseverent încă de la 23 de ani, când a absolvit ASE-ul la București și a plecat cu o bursă în Germania. Următorul pas a fost angajarea lui în Parlamentul Germaniei, în primul mandat de cancelar al Angelei Merkel (22 noiembrie 2005 ).

În anul 2009, Mureșan s-a mutat din Berlin la Bruxelles, unde a lucrat în cadrul Parlamentului European, la biroul europarlamentar al Monicăi Macovei, până în 2011. Apoi a făcut un pas mai mare. A devenit angajat la sediul central al Partidului Popular European (PPE) în calitate de consilier politic pentru economie și politici sociale.

După ce Angela Merkel a câștigat al doilea mandat de cancelar, în 17 decembrie 2013, tot dintr-o coincidență, lui Siegfried Mureșan i s-au aliniat planetele. Cum a început anul 2014 a fost promovat în funcția de consilier politic senior, iar apoi a venit propunerea partidului lui Traian Băsescu de a fi candidatul PMP în Parlamentul European.

După un an, în ianuarie 2015, tânărul eurodeputat a fost numit purtător de cuvânt politic al PPE. A fost ales în mai multe comisii parlamentare, toate pe profil economice și de buget, dar și una de cooperare cu Republica Moldova.

Trădarea PMP în favoarea PNL i-a asigurat un viitor mai luminos

Angela Merkel, modelul politic al eurodeputatului PMP, a obținut al treilea mandat de cancelar în martie 2018. Urmau alegerile europarlamentare din 2019, iar Siegfried Mureșan nu mai avea șanse mari de avansare dacă rămânea în PMP, o formațiune mică, un fel de breloc al PPE. Astfel, alesul din Mișcarea Populară a început negocierile cu PNL, partid puternic afiliat PPE.

La București s-a aflat de „evadarea” lui la începutul lunii mai 2018 și chiar atunci am publicat știrea în Evenimentul zilei, „pe surse”. Pe 4 mai 2018, PMP a dat un comunicat oficial.

PMP i-a cerut ferm să demisioneze din Parlamentul European

Comunicatul PMP poate fi găsit în arhivele de presă. El demonstrează și că liberalii lui Bolojan, care au strigat „trădătorii” și au exclus din partid membrii cu 20-30 de ani de activitate, au trădat în trecut sau au tolerat trădările atunci când le-a convenit.

„Suntem informați că tânărul europarlamentar Siegfried Mureșan și-a încheiat negocierile și a optat pentru Partidul Național Liberal, unde i s-a garantat un loc eligibil pe listele pentru alegerile europarlamentare de anul viitor.

Având în vedere principiile morale înalte afișate până acum în spațiul public și în relațiile din interiorul PMP de europarlamentarul Siegfried Mureșan, îi cerem ferm să demisioneze și din Parlamentul European, pentru ca partidul să își poată nominaliza următorul candidat de pe lista alegerilor din 2014.

Facem această solicitare pentru ca PMP să își poată menține reprezentarea în Parlamentul European. Avem speranța că Siegfried Muresan nu se va compromite, continuâd să ocupe un loc care a fost câștigat prin vot pe lista PMP, adjudecându-și eticheta de traseist”, se scria în comunicatul partidului.

Deși PMP i-a solicitat oficial demisia din Parlamentul European, Siegfreid Mureșan a refuzat să demisioneze. A motivat că mandatul de europarlamentar este nominal, ceea ce înseamnă că decizia de a renunța la el îi aparține strict persoanei alese, nu partidului pe listele căruia a candidat.

Pe 7 mai 2018, europarlamentarul s-a retras din PMP și s-a alăturat Partidului Național Liberal. Și a urcat și mai spre vârful PE.

Angela Merkel a pierdut funcția de cancelar la sfârșitul anului 2021. Siegfried Mureşan este în acest moment în vârful forului european: vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE) şi vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European. În țară, deși nu s-a implicat în politica liberalilor, a fost ales vicepreşedinte PNL în echipa lui Ilie Bolojan. Locuiește, în continuare, cu soția în Belgia.