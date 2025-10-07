„Merkel, unul dintre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa”

Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, a fost dur criticată de țările baltice și Polonia pentru insinuările că aceste state ar fi responsabile pentru invazia Rusiei în Ucraina. Mai ales că nu este prima oară când Merkel încearcă să arunce asupra altora responsabilitatea pentru lunga istorie de cedări în fața lui Putin pentru avantaje comerciale.

„În iunie 2021, am simțit că Putin nu mai lua în serios acordul de la Minsk”, a declarat Angela Merkel într-un interviu pentru publicația maghiară Partizán, referindu-se la acordul de pace referitor la controlul regiunii Donbas din estul Ucrainei în urma conflictului din 2014-2015.

„Și de aceea am dorit un nou format în care noi, ca Uniune Europeană, să putem discuta direct cu Putin”, a adăugat ea.

La o reuniune a Consiliului European din acea lună, Merkel și Macron au propus negocieri directe cu alți lideri ca răspuns la masarea de trupe rusești în apropierea graniței Ucrainei. Dar o coaliție de țări est-europene, inclusiv Polonia, s-a opus ideii.

„Acest lucru nu a fost susținut de unii. În principal, au fost statele baltice, dar și Polonia a fost împotrivă”, a spus ea.

Merkel a explicat că aceste țări se „temau” că „nu vom avea o politică comună față de Rusia... În orice caz, nu s-a întâmplat. Apoi am părăsit funcția, iar apoi a început agresiunea lui Putin”, a mai spus Merkel.

Fostul prim-ministru leton Krišjānis Kariņš a contrazis-o direct pe Angela Merkel, explicând că, la acea vreme, multe țări nu înțeleseseră Rusia, „inclusiv Germania și însăși fostul cancelar”.

„I-am spus în mod constant că nu poți interacționa cu Putin «cu bună-credință», dar ea credea că statele baltice greșeau. Știam foarte bine de opiniile lui Merkel, dar sunt uimit că, după tot ce s-a întâmplat în Ucraina, ea încă gândește așa”, a spus Kariņš.

„Putin acționează așa cum acționează, iar singurele opțiuni pentru Occident sunt fie să se supună, fie să reziste. Este surprinzător că fostul cancelar german ar spune așa ceva astăzi, când ar trebui să fie evident pentru toată lumea ce fel de regim este Rusia. Mă bucur că noul cancelar german, Friedrich Merz, nu împărtășește opiniile lui Merkel”, a spus el.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat luni că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru conflict, și nu Polonia și statele baltice, cum a insinuat Angela Merkel.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este determinat de un singur lucru: refuzul său de a accepta prăbușirea Uniunii Sovietice și ambițiile sale imperialiste neobosite. Numai Rusia este de vină pentru această agresiune”, a scris el într-o postare pe X.

Comentariile lui Merkel au provocat, de asemenea, o serie de reacții în Polonia, în special din partea parlamentarilor de dreapta.

Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki, acum vicepreședinte al partidului de opoziție Lege și Justiție (PiS), a declarat pe X: „Angela Merkel, prin interviul său nechibzuit, a dovedit că se numără printre cei mai dăunători politicieni germani pentru Europa din secolul trecut”.

Europarlamentarul polonez PiS, Waldemar Buda, a declarat: „Când Merkel spune că a vrut să ajungă din nou la un acord cu Putin, probabil că acest lucru ar fi dus la împărțirea Ucrainei! Ei nu înțeleg că, făcând afaceri cu Putin, au provocat războiul!”

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, fosta ambasadoare a Poloniei în Rusia și actual ministru al politicii regionale din partea partidului centrist Polonia 2050, a artătat că declarațiile lui Merkel nu au făcut decât să alimenteze propaganda rusească.

„A sugera că cineva ar da vina pentru război pentru că nu a stat de vorbă cu Rusia la timp și nu s-a închinat suficient de jos în fața [Moscovei] este absurd. Ar fi fost chiar mai rău”, a spus Pełczyńska-Nałęcz.

Singurul care a apărat-o pe Merkel a fost Marek Magierowski, fostul ambasador al Poloniei în SUA, care a criticat presa pentru că a denaturat cuvintele lui Merkel. Totuși, Magierowski nu a ezitat în evaluarea sa despre Merkel, numind mandatul ei politic „un mare dezastru pentru Germania și Europa”.