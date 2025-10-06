A fost mereu omul lui Putin? Angela Merkel dă vina pe Polonia și țările baltice pentru invazia din Ucraina

Fostul cancelar a Germaniei, Angela Merkel susține că Polonia și țările baltice ar purta o parte din responsabilitate pentru invazia Rusiei în Ucraina, sugerând că pozițiile lor dure față de Moscova ar fi contribuit la escaladarea tensiunilor, conform declarațiilor oferite publicației maghiare Partizan.

Angela Merkel, care a condus țara între 2005 și 2021, consideră că atitudinea Poloniei și a statelor baltice, care s-au opus reluării dialogului direct dintre Uniunea Europeană și Kremlin, ar fi avut un rol în deteriorarea relațiilor diplomatice cu Rusia.

Potrivit fostului lider de la Berlin, „refuzul de a menține canale de comunicare deschise cu Moscova” ar fi fost unul dintre factorii ce au contribuit la decizia lui Vladimir Putin de a declanșa invazia din februarie 2022.

Angela Merkel a explicat că opoziția Poloniei și a statelor baltice față de Acordurile de la Minsk a contribuit la blocarea unui posibil dialog între Uniunea Europeană și Rusia. Documentele, semnate după izbucnirea conflictului din estul Ucrainei între Kiev, Moscova și separatiștii pro-ruși, vizau o încetare a focului în regiunile Donețk și Lugansk.

Aceasta a declarat că între 2015 și 2021 aceste acorduri au oferit Ucrainei „timp să se întărească și să devină o altă țară”. Cu toate acestea, luptele au continuat, iar în februarie 2015 a fost semnat Minsk II, care nu a reușit să pună capăt conflictului. Conform datelor furnizate de partea ucraineană, peste 5.000 de soldați au fost uciși sau răniți între 2015 și 2021, în pofida încetării focului.

„Până în 2021 am simțit că Putin nu mai lua în serios Acordurile de la Minsk. De aceea am dorit un nou format, ca Uniunea Europeană să discute direct cu el. Dar unii s-au opus – în primul rând statele baltice, iar și Polonia a fost împotrivă”, a afirmat Merkel.

Fosta șefă a executivului german a mai precizat că aceste state se temeau de lipsa unei politici comune europene față de Moscova. „În orice caz, nu s-a realizat. Apoi am părăsit funcția, iar agresiunea lui Putin a început”, a concluzionat ea.

Afirmațiile fostei cancelare germane survin pe fondul unei noi serii de atacuri masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. În noaptea de sâmbătă spre duminică, cel puțin cinci civili și-au pierdut viața, în urma bombardamentelor cu drone, rachete și bombe aeriene ghidate care au vizat infrastructura civilă.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Moscova a atacat nouă regiuni ale țării, trimițând „peste 50 de rachete balistice și aproape 500 de drone” în doar câteva ore.

Printre zonele cele mai afectate se află orașul Liov, care a suferit cel mai violent atac aerian de la începutul invaziei. În urma loviturilor, patru persoane, inclusiv un adolescent de 15 ani, au murit, iar alte șase au fost rănite. De asemenea, un parc industrial unde erau depozitate ajutoare umanitare a fost complet distrus de bombardamente, conform autorităților locale.