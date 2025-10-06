Premierul Slovaciei, Robert Fico, mesaj pentru UE. Războiul din Ucraina nu e războiul nostru

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a vorbit din nou despre abordarea Uniunii Europene faţă de Rusia și a spus că el doreşte să prevină un nou război la scară mare în Europa.

„Războiul din Ucraina nu este războiul nostru”, a spus Fico într-un interviu difuzat duminică de radio-televiziunea publică SVTR.

Interviul a avut ca prilej comemorara anuală a luptelor din 1944 din Trecătoarea Dukla. Care au marcat începutul eliberării Slovaciei de sub ocupaţia nazistă de către Armata Roşie sovietică.

Bătălia a fost cea mai mare şi mai sângeroasă din cele purtate în Al Doilea Război Mondial pe teritoriul actual al Slovaciei, trupele sovietice suferind pierderi grele.

Premierul de la Bratislava a declarat că este greşit că tot mai multe memoriale dedicate soldaţilor sovietici căzuţi sunt înlăturate. El mai spus că e îngrijorat cu câtă uşurinţă vorbesc oamenii mai mult despre război decât despre pace în aceste vremuri.

La summiturile UE se discută despre cum să fie învinsă Rusia - o mentalitate pe care el a descris-o ca periculoasă. „Nu ştiu dacă aceşti oameni sunt conştienţi de ceea ce războiul înseamnă cu adevărat. Poate cineva ar trebui să reamintească opiniei publice despre suferinţele teribile pe care (războiul) le-a cauzat atunci”, a mai spus prmeierul.

Fico a promis că Slovacia nu va fi atrasă în nicio aventură de război atât timp cât el va rămâne la conducerea Executivului.

În acelaşi interviu, Fico a fost de părere că, dacă Andrej Babis, câştigătorul recentelor alegeri legislative din Cehia, va deveni prim-ministru, aceasta ar putea întări Grupul de la Visegard (V4).

V4 ar putea deveni un jucător puternic dacă Babis, premierul ungar Viktor Orban şi el însuşi vor reuşi să-l convingă pe prim-ministrul polonez Donald Tusk să coopereze în acest spirit, a mai opinat politicianul din Slovacia.