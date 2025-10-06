Premierul Slovaciei, Robert Fico, mesaj pentru UE. Războiul din Ucraina nu e războiul nostru
- Nicolae Comănescu
- 6 octombrie 2025, 07:14
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a vorbit din nou despre abordarea Uniunii Europene faţă de Rusia și a spus că el doreşte să prevină un nou război la scară mare în Europa.
„Războiul din Ucraina nu este războiul nostru”, a spus Fico într-un interviu difuzat duminică de radio-televiziunea publică SVTR.
Interviul a avut ca prilej comemorara anuală a luptelor din 1944 din Trecătoarea Dukla. Care au marcat începutul eliberării Slovaciei de sub ocupaţia nazistă de către Armata Roşie sovietică.
Bătălia a fost cea mai mare şi mai sângeroasă din cele purtate în Al Doilea Război Mondial pe teritoriul actual al Slovaciei, trupele sovietice suferind pierderi grele.
Premierul de la Bratislava a declarat că este greşit că tot mai multe memoriale dedicate soldaţilor sovietici căzuţi sunt înlăturate. El mai spus că e îngrijorat cu câtă uşurinţă vorbesc oamenii mai mult despre război decât despre pace în aceste vremuri.
Slovacia nu se va implica în conflict
La summiturile UE se discută despre cum să fie învinsă Rusia - o mentalitate pe care el a descris-o ca periculoasă. „Nu ştiu dacă aceşti oameni sunt conştienţi de ceea ce războiul înseamnă cu adevărat. Poate cineva ar trebui să reamintească opiniei publice despre suferinţele teribile pe care (războiul) le-a cauzat atunci”, a mai spus prmeierul.
Fico a promis că Slovacia nu va fi atrasă în nicio aventură de război atât timp cât el va rămâne la conducerea Executivului.
Cu ochii pe Cehia
În acelaşi interviu, Fico a fost de părere că, dacă Andrej Babis, câştigătorul recentelor alegeri legislative din Cehia, va deveni prim-ministru, aceasta ar putea întări Grupul de la Visegard (V4).
V4 ar putea deveni un jucător puternic dacă Babis, premierul ungar Viktor Orban şi el însuşi vor reuşi să-l convingă pe prim-ministrul polonez Donald Tusk să coopereze în acest spirit, a mai opinat politicianul din Slovacia.
