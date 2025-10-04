Baza NATO de la Cincu se dezvoltă, dar sătenii au de suferit: Realitatea e că nu ne ajută cu nimic, mai mult deranjează

Baza militară de la Cincu, situată în județul Brașov, a devenit în ultimii ani un punct strategic major pentru NATO în Europa. Cu o suprafață de peste 104 kilometri pătrați, Poligonul de la Cincu este cel mai mare centru de instruire militară din România și unul dintre cele mai importante din Europa Centrală și de Est. Dincolo de aceste aspecte, sătenii au de suferit. Gheorghe Mircă, primarul comunei Cincu, afirmă că sătenii se confruntă cu un disconfort din cauza exercițiilor militare. În plus, investitorii fug de această zonă.

Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, administrat de Forțele Terestre, a intrat într-un program accelerat de dezvoltare după izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022, devenind gazdă permanentă pentru Grupul de Luptă Multinațional al NATO,

În prezent, peste 1.500 de militari străini se află la Cincu, în special din Franța, Olanda, Belgia, Spania și Luxemburg. Pe această bază există echipamente moderne, inclusiv tancuri Leclerc și transportoare blindate VBCI.

Spania contribuie cu 200 de militari și transportoare blindate 8×8 Piranha III, precum și vehicule blindate URO Vamtac.

Baza a fost modernizată masiv în ultimii ani, cu facilități noi de cazare, un spital de campanie, hangare pentru vehicule blindate, pistă de elicoptere și infrastructură logistică extinsă, în valoare de peste 50 de milioane de euro.

Cu toate acestea, realitatea localnicilor este diferită, după cum susține primarul comunei Cincu, Gheorghe Mircă.

„Sunt sergenți angajați, subofițeri, ofițeri. În jur de 20 de săteni sunt angajați la bază. Avem și săteni care lucrează pentru firmele care fac diferite lucrări de modernizare în poligon. Realitatea e că nu ne ajută cu nimic, mai mult deranjează”, ne-a spus primarul.

Potrivit primarului, majoritatea caselor din localitate sunt vechi de peste 100 de ani. Dincolo de zgomotul creat de exercițiile militare, camioanele de mare tonaj pot afecta fundațiile.

„Nimănui nu-i convine că există acest disconfort. Trec camioane cu tonaj mare, casele sunt vechi, unele de peste 100 de ani. Nu putem spune că e numai bine”.

El adaugă că prezența bazei și investițiile în modernizarea acesteia nu au generat avantaje reale pentru economia locală

„Nu vine nimeni să investească aici pentru că nu avem canalizare. Și fostul primar a făcut eforturi, fac și eu pe fel ca să putem să introducem canalizare. Dacă nu ai canalizare, nu poți face nimic. Deocamdată nu se dezvoltă nimic. Se dezvoltă ei pe ei. Acesta este adevărul”, a explicat el.

Primarul Mircă a insistat că, fără investiții în infrastructura locală, cum ar fi canalizarea, dezvoltarea comunității rămâne blocată.

Printre exercițiile desfășurate la Cincu se numără „Saber Guardian”, organizat periodic sub coordonarea Comandamentului Forțelor Terestre ale SUA în Europa. În 2023, peste 10.000 de militari din 13 țări au participat la simulări de luptă, evacuări medicale și exerciții de foc real, folosind vehicule blindate, elicoptere și sisteme de artilerie de ultimă generație.

În 2025, exercițiul s-a desfășurat între 9 și 24 iunie, implicând aproximativ 5.000 de militari din Italia, Republica Moldova, România și Statele Unite.

Modernizările bazei includ și infrastructură logistică extinsă, drumuri de acces pentru transport rapid și o pistă de elicoptere. Ministerul Apărării Naționale are în vedere integrarea Poligonului Cincu în rețeaua logistică NATO, inclusiv prin construirea unei linii de cale ferată și transformarea bazei într-un hub capabil să găzduiască până la 5.000 de soldați simultan.