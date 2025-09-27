Mobilizare NATO în România: Mii de militari și tehnică de luptă pentru DACIAN FALL 2025

Din cuprinsul articolului DACIAN FALL 2025. Exerciții desfășurate în mai multe poligoane, cu participare internațională

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, sâmbătă, că un contingent format din 2.400 de militari francezi va intra în România până la data de 30 septembrie, prin punctele de frontieră de la Giurgiu și Vama Veche.

„Cei 2.400 de militari francezi care vor participa la exerciţiu, în plus faţă de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în ţară, începând de azi până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche. Aşa că dacă întâlniţi în drumul vostru sau vedeţi imagini pe reţelele de socializare cu convoaie militare, să ştiţi că acestea se îndreaptă către locaţiile de instruire şi se pregătesc pentru exerciţiu DACIAN FALL 2025”, a transmis ministerul.

Exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 se va desfășura în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie, în mai multe poligoane de instruire din România: Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata și Cârțișoara.

Potrivit MApN, exercițiul va implica 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania. Secvențele de instruire vor avea loc atât pe teritoriul României, cât și în Bulgaria.

Exercițiile NATO, inclusiv DAFA 25, au un caracter defensiv și se desfășoară cu respectarea obligațiilor internaționale asumate de România. DAFA 25 are ca scop principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE și marchează trecerea Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria la nivel de brigadă.