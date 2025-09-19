Social

România găzduiește NATO Dacian Fall 2025: Tancuri și soldați pe străzi

Ionuț Moșteanu. Sursa foto: Facebook/Ionuț Moșteanu
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a cerut oamenilor să nu se sperie atunci când vor vedea tancuri și soldați pe străzi, explicând că România găzduiește exercițiul NATO Dacian Fall 2025. „Este bine să ne pregătim împreună cu aliați, ca să avem un răspuns mai rapid și clar la provocările Rusiei”, a afirmat acesta, la un post TV.

Exercițiul, între 20 octombrie și 13 noiembrie

Peste 5.000 de militari și 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate - Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania - vor lua parte, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional NATO Dacian Fall 2025 (DAFA 25), organizat în România și Bulgaria, a anunțat Ministerul Apărării.

Exercițiul, planificat de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) din București, se va desfășura simultan în poligoanele de la Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata și Cârțișoara, în România, precum și la Novo Selo, în Bulgaria.

„Principalii sunt aliații francezi care sunt staționați permanent la Cincu, în grupul de luptă de la Cincu, chiar ieri am fost acolo. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu și din nou va fi un exercițiu NATO. Nu e un exercițiu al României”, a explicat Moșteanu.

În ce constau exercițiile NATO

Exercițiile NATO, inclusiv DAFA 25, au un caracter defensiv și se desfășoară cu respectarea obligațiilor internaționale asumate de România.

DAFA 25 are ca scop principal integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate HQ MND-SE și marchează trecerea Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria la nivel de brigadă. În timpul exercițiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindate vor fi dislocați în România pentru antrenamente alături de forțele gazdă și de ceilalți aliați.

Militari

Militari. Sursa foto. Facebook/Ionuț Moșteanu

„Sunt lucruri care se întâmplă rapid la nivelul Alianței și salut inițiativa anunțată de secretarul general al NATO Mark Rutte și de generalul Alexus G. Grynkewich (comandant suprem aliat al NATO în Europa - SACEUR - n.r.). S-au mișcat foarte repede după evenimentul din Polonia și au anunțat această inițiativă care se va concretiza într-o creștere a capabilităților pe tot flancul de est”, a explicat ministrul USR.

Ionuț Moșteanu: „Orice soldat are parte de instrucție”

Întrebat despre declarațiile generalului-maior Dorin Toma, comandantul Diviziei Multinaționale Sud-Est, care a spus că soldații sunt instruiți să doboare drone cu mitraliera, ministrul Apărării a răspuns: „Trebuie să fie destul de aproape, ca să poată să tragă. Orice soldat are parte de instrucție”.

„Am fost acum câteva zile la Smârdan, la Galați, am văzut soldații români antrenându-se, iar ieri am fost în poligon la Cincu și am văzut soldații aliați. Sunt antrenamente permanente și sunt pregătiți pentru orice. Și asta este bine și asta ne permite să ne vedem de viață și să dormim liniștiți”, a mai spus acesta.

Întrebat când va fi folosită procedura de doborâre a dronelor cu mitraliera, ministrul Apărării a răspuns că acest lucru se va întâmpla „în primul rând atunci când comandantul le ordonă”. „Deci comenzile acestor operațiuni sunt niște comenzi militare pe care le iau comandații, în funcție de datele, de informațiile și de dezvoltările evenimentelor la care dânșii au acces, în momentul misiunilor”, a mai adăugat acesta.

