Ciprian Ciucu afirmă că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier reprezintă „un act de agresiune” la adresa PNL și acuză existența unui complot împotriva partidului. Prim-vicepreședintele liberal spune că decizia a fost luată fără consultarea conducerii formațiunii și vorbește despre o încercare de „rupere a PNL”.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul liberal a susținut că desemnarea lui Adrian Veștea reprezintă o intervenție fără precedent în viața internă a partidului.

„Complot. Trădare. Ingerinţă. Conducerea statutară a Partidului Naţional Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”, a scris Ciucu pe Facebook.

Acesta a afirmat că desemnarea nu a fost o surpriză pentru toți cei implicați și că anumite persoane ar fi cunoscut dinainte decizia care urma să fie anunțată.

„Au ştiut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la şedinţa BPN. Dl. Veştea fiind printre ei”, a mai spus Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL susține că una dintre mizele acestei mutări politice este afectarea unității formațiunii liberale.

”Unul dintre obiective este ruperea PNL. Am încredere că Partidul Naţional Liberal nu se va face preş şi va trece şi acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a subliniat Ciucu.

Declarațiile lui Ciprian Ciucu vin după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și că noua propunere pentru conducerea Guvernului este Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL.

Anterior, și liderul liberal Ilie Bolojan a reacționat la desemnare, afirmând că nu a fost informat despre decizie și catalogând-o drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL”.

La prezentarea noului premier desemnat, Nicușor Dan a explicat că schimbarea a fost determinată de necesitatea unei formule politice pentru formarea Executivului.

„În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită”, a declarat președintele.