Ilie Bolojan, după numirea lui Adrian Veștea: O evidentă încercare de rupere a PNL

Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține că decizia desemnării lui Adrian Veștea în funcția de premier a fost luată fără consultarea conducerii partidului și anunță convocarea Biroului Politic Național pentru stabilirea unei poziții oficiale.

Liderul liberal susține că nominalizarea lui Adrian Veștea a fost făcută fără consultarea partidului și consideră gestul drept o încercare de influențare a deciziilor interne ale formațiunii.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Mesajul lui Bolojan vine în contextul în care Adrian Veștea ocupă funcția de prim-vicepreședinte al PNL și a fost desemnat premier după retragerea lui Eugen Tomac.

În aceeași postare, Ilie Bolojan a anunțat că liberalii vor analiza situația în cadrul unei ședințe a conducerii partidului.

„În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a transmis Ilie Bolojan pe Facebook.

Anunțul președintelui a venit după retragerea lui Eugen Tomac din cursa pentru formarea Guvernului.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață, și în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a argumentat alegerea prin experiența administrativă și politică a lui Adrian Veștea, pe care l-a prezentat drept o persoană cu experiență în gestionarea bugetelor și atragerea fondurilor europene.