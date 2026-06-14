Politica

Ilie Bolojan, după numirea lui Adrian Veștea: O evidentă încercare de rupere a PNL

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Ilie Bolojan, după numirea lui Adrian Veștea: O evidentă încercare de rupere a PNLIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
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Din cuprinsul articolului

Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține că decizia desemnării lui Adrian Veștea în funcția de premier a fost luată fără consultarea conducerii partidului și anunță convocarea Biroului Politic Național pentru stabilirea unei poziții oficiale.

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Liderul liberal susține că nominalizarea lui Adrian Veștea a fost făcută fără consultarea partidului și consideră gestul drept o încercare de influențare a deciziilor interne ale formațiunii.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

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Mesajul lui Bolojan vine în contextul în care Adrian Veștea ocupă funcția de prim-vicepreședinte al PNL și a fost desemnat premier după retragerea lui Eugen Tomac.

Eugen Tomac, Nicușor Dan și Adrian Veștea

Eugen Tomac, Nicușor Dan și Adrian Veștea. Sursă foto: captură video

Ilie  Bolojan: În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL

În aceeași postare, Ilie Bolojan a anunțat că liberalii vor analiza situația în cadrul unei ședințe a conducerii partidului.

„În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a transmis Ilie Bolojan pe Facebook.

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Anunțul președintelui a venit după retragerea lui Eugen Tomac din cursa pentru formarea Guvernului.

„Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață, și în aceste condiții, îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a argumentat alegerea prin experiența administrativă și politică a lui Adrian Veștea, pe care l-a prezentat drept o persoană cu experiență în gestionarea bugetelor și atragerea fondurilor europene.

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