Urmează un scandal în PNL. Scurgeri de informații din culise: Planul lui Bolojan de a-l exclude pe Adrian Veștea

Tensiuni apocaliptice în interiorul Partidului Național Liberal, la doar câteva minute după ce președintele Nicușor Dan a anunțat oficial că Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar noul premier desemnat este liberalul Adrian Veștea. A schimbat printr-o singură mișcare raportul de forțe.

În timp ce liderul partidului, Ilie Bolojan, și tabăra sa discutau o execuție politică sumară și excluderea de urgență a lui Adrian Veștea din partid, o analiză sumară dezvăluie un blocaj juridic în care se află conducerea de la Modrogan.

Conform scurgerilor de informații din culisele PNL, Nicușor Dan i-a întins lui Ilie Bolojan o capcană de Realpolitik din care acesta nu mai poate ieși în timp util pentru a opri formarea noului Guvern. Drepturile conferite de statut îl securizează.

Imediat după anunțul oficial de la Palatul Victoria, apropiații lui Ilie Bolojan au lansat pe surse informația că Adrian Veștea va fi dat afară din partid pentru nesupunere și acceptarea mandatului fără girul BPN. Realitatea statutară demonstrează însă că tabăra Profetului de la Bihorului a fost lăsată complet fără muniție juridică.

Ilie Bolojan controlează acum 28 de voturi în Biroul Politic Național cu care putea elimina orice oponent. Numai că pe Adrian Veștea nu poate! Acesta este Prim-Vicepreședinte și trebuie convocat Congres, care se convoacă în 15 zile. Prim-Vicepreședinții au alt statut decât ceilalți membri ai BPN, au fost întăriți la ultimul Congres al PNL.

Statutul PNL, modificat și securizat la ultimul Congres, îl împiedică pe Ilie Bolojan să folosească majoritatea de 28 de voturi pe care o controlează în Biroul Politic Național (BPN) pentru a-l decapita pe Veștea. Procedura impusă de statut pentru sancționarea unui prim-vicepreședinte este un coșmar logistic ce necesită nu mai puțin de două săptămâni.

Potrivit Statutului PNNL, BPN are la dispoziție 24 de ore pentru a reacționa. În termen de o săptămână, BPN trebuie să convoace Consiliul Național. Consiliul Național are nevoie de încă o săptămână pentru a organiza, în mod legal, un Congres Extraordinar.

Prin această mișcare cu precizie de ceasornic, Nicușor Dan l-a blocat definitiv pe Ilie Bolojan. În cele 15 zile necesare organizării unui Congres de excludere, Adrian Veștea își poate trece liniștit Guvernul prin Parlament, beneficiind de un capital politic uriaș și de sprijinul primarilor liberali din teritoriu, care văd în Veștea, un om cu 30 de ani de vechime în PNL și fost președinte de Consiliu Județean, garanția stabilității financiare și a deblocării bugetelor.

Războiul cu cuțitele pe masă din PNL s-a mutat acum la baza partidului. În timp ce Ilie Bolojan realizează că a fost izolat prin propria neputință juridică, Adrian Veștea își începe negocierile pentru majoritate din postura de premier desemnat și prim-vicepreședinte de neclintit al liberalilor.

Jocurile pentru Palatul Victoria tocmai au intrat în faza cea mai interesantă.