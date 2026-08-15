Cafeaua, asociată cu o mortalitate mai scăzută în cancerul de sân

Un aport mai ridicat de polifenoli, compuși care se găsesc inclusiv în cafea, a fost asociat cu o mortalitate mai scăzută în rândul femeilor diagnosticate cu cancer de sân, potrivit unui studiu publicat în British Journal of Nutrition. Cercetătorii atrag însă atenția că rezultatele nu demonstrează că un consum mai mare de cafea previne recidiva bolii.

Studiul a urmărit 95 de femei diagnosticate cu cancer de sân, pe o perioadă medie de 11,5 ani. Cercetătorii au observat că un aport mai ridicat de polifenoli totali a fost asociat cu un risc mai redus de deces specific cancerului de sân. În cazul participantelor, cafeaua a reprezentat principala sursă de polifenoli, potrivit cercetării citate de Medical News Today.

Nutriționista Monique Richard a explicat că polifenolii se găsesc în mai multe alimente și băuturi, printre care fructele de pădure, cacao, cafeaua și uleiul de măsline. Acești compuși pot influența mai multe procese biologice care au legătură cu supraviețuirea în cancer, inclusiv inflamația și funcționarea sistemului imunitar.

Meridan Zerner a adăugat că lignanii, o categorie de polifenoli, ar putea avea un efect asupra creșterii țesutului mamar determinată de estrogen.

Tracy Crane, cercetătoare la Universitatea din Miami, care nu a participat la studiu, a descris rezultatele drept încurajatoare, dar nu definitive. Ea a atras atenția că cercetarea nu demonstrează că un aport mai mare de polifenoli poate preveni recidiva cancerului de sân.

De asemenea, rezultatele nu reprezintă un argument pentru creșterea consumului de cafea sau alcool doar pentru aportul de polifenoli.

Pentru confirmarea concluziilor sunt necesare cercetări care să includă populații mai numeroase.

Printre sursele alimentare de polifenoli se numără fructele de culoare închisă, legumele cu frunze verzi, nucile, semințele de in și uleiul de măsline extravirgin.

Nutriționiștii recomandă obținerea acestor compuși în principal din alimente integrale, în locul suplimentelor.