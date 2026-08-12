Câinii pot face diferența între emoțiile de pe chipurile oamenilor, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Viena. Oamenii de știință au analizat activitatea cerebrală a 12 câini din rasa border collie în timp ce animalele priveau imagini cu fețe umane care exprimau emoții diferite, arată Sky News.

Cercetătorii au folosit metode de învățare automată pentru a analiza scanările cerebrale ale celor 12 câini. Animalele au privit imagini cu persoane care afișau expresii fericite, furioase, speriate sau triste.

Două regiuni ale creierului asociate cu funcții cognitive superioare și cu procesarea recompensei, cortexul temporal și nucleul caudat, au fost activate atunci când câinii au văzut chipuri fericite ale unor persoane necunoscute.

În schimb, aceleași regiuni nu au avut o reacție similară atunci când animalele au privit fețe care exprimau furie, teamă sau tristețe.

Cercetătorii au analizat apoi activitatea întregului creier și au identificat tipare diferite pentru fiecare emoție.

Scanările au arătat că animalele puteau diferenția expresia fricii de cea a furiei și a tristeții. Potrivit autorilor studiului, rezultatele reprezintă prima dovadă că un câine poate face diferența între două fețe umane care exprimă emoții negative.

„Aceasta este prima dovadă că animalele pot face diferența între două fețe umane care afișează expresii negative. Creierul câinilor separă expresiile faciale umane în funcție de valența emoțională și poate diferenția anumite expresii umane negative, în special pe cele asociate fricii”, au arătat cercetătorii.

Laura Cuaya, autor principal al studiului, consideră că rezultatele arată cât de strânsă este legătura dintre oameni și câini.

„Au evoluat alături de noi pentru a ne înțelege expresiile și pentru a coopera cu noi, iar recunoașterea acestui lucru poate schimba modul în care comunicăm cu ei și avem grijă de ei”, a explicat ea.

Cercetătorii vor să afle în continuare cum combină animalele mai multe tipuri de informații atunci când încearcă să înțeleagă oamenii din jurul lor. Printre acestea se numără limbajul corpului, nuanțele vocii și mirosul.

Cercetarea, publicată în revista iScience, are și câteva limite. Autorii au atras atenția că border collie sunt considerați câini foarte buni la interpretarea semnalelor sociale, astfel că rezultatele nu pot fi extinse automat la toate rasele.

De asemenea, studiul a inclus doar 12 câini, iar animalele au privit imagini statice, nu fețe aflate în mișcare.

Toți câinii participanți proveneau din familii în care erau iubiți și îngrijiți. Cercetătorii avertizează că animalele care trăiesc în alte condiții ar putea reacționa diferit la semnalele emoționale transmise de oameni.