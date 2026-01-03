Pisici, câini și un deficit invizibil. Când dragostea pentru animale întâlnește economia

România se numără printre statele Uniunii Europene cu cea mai mare afinitate pentru animalele de companie: aproape jumătate dintre gospodării găzduiesc cel puțin o pisică (48%), iar 45% au în îngrijire un câine. În pofida acestui apetit ridicat și a faptului că piața locală de pet food se află pe un trend accelerat de creștere, conform datelor platformei AlertăCUI, producția internă nu reușește să acopere consumul, ceea ce face ca România să depindă în continuare de importurile de hrană pentru animale.

România a fost în 2024 unul dintre campionii Uniunii Europene la deficite. Am avut cel mai mare deficit bugetar dintre statele membre, de 9,3% din Produsul Intern Brut (PIB). Și deficitul comercial a fost considerabil – importurile au depășit exporturile cu aproape 33,4 miliarde de euro, o diferență în creștere cu 15% față de 2023.

Pe primul loc s-au aflat mașinile și echipamentele pentru transport, care au reprezentat peste o treime (peste 36%) din importuri ca valoare, urmate de produsele chimice și derivate (14%) și articolele manufacturate (aproape 12%). Locul patru a revenit alimentelor, cu aproape 11,4 miliarde de lei, mai mult cu 5% față de anul anterior.

Nu stăm prost însă doar la mâncarea „pentru oameni”, ci și la cea pentru animalele de companie, unde înregistrăm unul dintre cele mai mari dezechilibre ale balanței comerciale la nivel global. Conform Pet Food Industry, doar Marea Britanie, Japonia și Canada aveau un deficit mai mare decât România în acest sector.

În cazul țării noastre, estimarea era în 2024 de aproximativ 364 de milioane de dolari, în condițiile în care exporturile sunt încă reduse. Este o valoare relativ mică raportat la numerele enunțate mai sus, dar, dacă o comparăm cu rezultatele industriei pet food locale, este de 2,5 ori mai mare decât cifra de afaceri cumulată.

Potrivit datelor furnizate de platforma AlertăCUI, în 2024, aproximativ 70 de companii activau sub codul CAEN 1092: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie. O industrie mică, dar a cărei valoare a crescut consistent în ultimii cinci ani. De la 306 milioane de lei în anul pandemiei și aproape 341 milioane în 2021 (+11%), a urmat un salt de peste 53% în anul următor, pentru ca vârful să fie atins în 2023, când cifra de afaceri a industriei a depășit 606 milioane de lei (aproximativ 119 milioane de euro).

În 2024, s-a înregistrat o scădere ușoară, de sub 1%, iar valoarea a coborât la 602 milioane. Asta în condițiile în care pierderile nete s-au triplat față de 2023, dar au depășit, cumulat, cu puțin 1 milion de lei, aceasta fiind cea mai mare valoare consemnată în intervalul menționat.

La capitolul profit, industria pet food nu se remarcă prin rezultate impresionante – aproximativ 82 de milioane de lei (circa 16 milioane euro) în 2024 în creștere cu 13% față de 2023. Dar înregistrează o evoluție ascendentă. În urmă cu doi ani s-a consemnat un salt de aproape 106,5%, respectiv de la 35,2 milioane (în 2022) la 72,7 milioane.

De departe, liderul industriei producătorilor de hrană pentru animale este United Petfood România, care a încheiat în 2024 cu o cifră de afaceri de aproape 181 milioane de lei, în scădere cu circa 12% față de rezultatul obținut în 2023, și un profit net de aproximativ 48 de milioane lei, mai mic cu 2,5%.

Compania este subsidiara grupului belgian United Petfood, unul dintre cei mai mari producători la nivel mondial de hrană pentru câini și pisici, care și-a făcut intrarea pe piața locală în urmă cu șapte ani, prin achiziția Nordic Petfood, la acel moment cel mai mare jucător din această industrie din România.

Grupul, care deține o unitate de producție de hrană uscată la Buftea, a anunțat în 2024 construirea unei a doua fabrici, în comuna Răcari, județul Dâmbovița, valoarea estimată a investiției fiind de aproape 35 de milioane de euro. United Petfood a înregistrat în 2024 la nivel global venituri de 1,4 miliarde de euro și se află într-un proces de extindere accelerată atât în Europa, prin investițiile realizate în România, Polonia, Spania și Franța, cât și la nivel global, prin achizițiile făcute în Statele Unite și inaugurarea unei noi fabrici în Turcia.

Al doilea clasat în topul producătorilor de mâncare pentru animale de companie a fost în 2024 BM Petfood Group, cu o cifră de afaceri de 59 de milioane de lei (+20%) și un profit net de 10 milioane, în scădere drastică (-47%). Afacerea de familie din Baia Mare este specializată în fabricarea de mâncare 100% naturală pentru câini, iar o bună parte din producție merge la export.

Locul trei a revenit companiei Marova Petfood, care a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de circa 21 milioane de lei (-18,5%) și un profit de 0,48 milioane, de aproape trei ori mai mic decât cel înregistrat anterior. Compania din județul Mureș, înființată cu șapte ani în urmă, este specializată în producția de recompense pentru câini.

De remarcat că podiumul s-a menținut neschimbat în ultimii cinci ani. În 2024, primii trei clasați realizaseră împreună circa 43,5% din cifra de afaceri a industriei locale de pet food și mai mult de 70% din profit, deși rezultatele au fost în scădere, în contrast cu evoluția industriei.

Deși datele furnizate de platforma AlertăCUI indică un grad de polarizare destul de ridicat, evoluția industriei pet food locale este stabilă și are la bază o creștere organică rapidă. În prezent, în România există mai multe unități de producție și planuri pentru creșterea numărului acestora și extinderea capacităților existente.

Cel mai recent anunț în acest sens este cel al lansării fabricii Fresh Farm de hrană umedă pentru animalele de companie. Firma este deținută de omul de afaceri Ferenc Korponay, care a fondat, dezvoltat și apoi a vândut firma Maravet de produse veterinare către holdingul american Henry Schein.

În 2023, Korponay a achiziționat integral compania MonteroVet și 50% din Promdivet, iar în 2024 a cumpărat compania World of Animal Food din Ungaria (W.A.F. Kft), precum și Prefera Petfood, cofondată de omul de afaceri Raul Ciurtin.

Tot în 2024, a intrat în funcțiune și fabrica Pet Factory, în urma unei investiții de 15 milioane de euro. Un alt jucător important care își pregătește intrarea pe piața pet food și care, probabil, va genera un impact important este Transavia, unul dintre cei mai mari producători locali din industria avicolă.

Potrivit estimărilor analiștilor, potențialul de dezvoltare al industriei locale este unul crescut, în condițiile în care țara noastră deținea în 2023 primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul gospodăriilor ce dețineau cel puțin o pisică (48%). Și în privința posesorilor de câini stăteam bine – ne situam pe locul trei, cu 45%, în urma Ungariei (50%) și Poloniei (49%).

Există deci premise reale pentru ca industria pet food locală să se mențină pe o evoluție ascendentă. Cu condiția însă ca autoritățile să nu majoreze din nou TVA-ul la mâncarea pentru animalele de companie, care în prezent este de 11%.

Materialul a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de platforma AlertăCUI, care oferă servicii de acces actualizat la datele companiilor, alertare atunci când apar modificări de informații, generare de rapoarte, dezvoltare de bază de date și analiză financiară și de risc. AlertăCUI are 20 de ani de experiență în livrarea de informații corecte, la timp și relevante.