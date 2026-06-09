O majorare de cel puțin 45% a tarifelor pentru transportul de marfă propusă de compania feroviară de stat a Ucrainei ar putea reduce produsul intern brut al țării, ar putea determina închiderea permanentă a unor unități industriale și ar pune în pericol aproximativ 300.000 de locuri de muncă, potrivit agenției Reuters.

Avertismentul a fost transmis marți de asociația producătorilor de oțel UkrMetalurgProm.

Propunerea aparține companiei feroviare de stat Ukrzaliznitsia, care încearcă să își reducă pierderile financiare și să își restructureze datoriile.

Directorul general al companiei, Oleksandr Pertsovskyi, a declarat anterior pentru Reuters că operatorul feroviar intenționează să crească tarifele de transport de marfă cu cel puțin 45%.

Într-o scrisoare transmisă Reuters, președintele UkrMetalurgProm, Oleksandr Kalenkov, a afirmat că sectorul siderurgic ucrainean a înregistrat pierderi de aproximativ 28 de miliarde de grivne, echivalentul a circa 632 de milioane de dolari.

Potrivit acestuia, industria se confruntă deja cu dificultăți majore cauzate de războiul declanșat de Rusia. Ucraina a pierdut unele dintre cele mai importante facilități siderurgice, iar mai multe uzine și-au suspendat activitatea sau funcționează la capacitate redusă.

„În aceste condiții, orice nouă creștere a costurilor de transport ar putea deveni factorul decisiv care să împingă alte întreprinderi de la o activitate parțială către închiderea permanentă”, a declarat Kalenkov.

Reprezentanții industriei metalurgice susțin că baza de clienți pentru transportul feroviar de marfă s-a contractat puternic în ultimii ani.

Potrivit estimărilor citate de UkrMetalurgProm, volumul mărfurilor transportate pe calea ferată ar urma să ajungă la aproximativ 160 de milioane de tone în 2026, față de circa 314 milioane de tone în 2021.

Kalenkov a explicat că aproximativ jumătate din această scădere este cauzată de ocuparea unor teritorii ucrainene și de pierderea activelor industriale aflate în aceste zone.

Restul declinului este pus pe seama încetinirii activității economice, a reducerii producției industriale și a diminuării exporturilor.

Industria siderurgică susține că, în pofida scăderii volumelor de transport, Ukrzaliznytsia continuă să suporte costuri operaționale și de infrastructură dimensionate pentru o piață mult mai mare.

În același timp, reprezentanții sectorului metalurgic afirmă că operatorii de transport de marfă sunt nevoiți să acopere indirect pierderile generate de transportul de pasageri și alte probleme structurale ale companiei feroviare.

Directorul general al Ukrzaliznytsia a declarat anterior că societatea nu își mai poate permite să subvenționeze alte sectoare ale economiei și că ajustarea tarifelor este necesară pentru stabilitatea financiară a companiei.

UkrMetalurgProm avertizează că majorarea tarifelor ar reduce competitivitatea exportatorilor ucraineni într-un moment în care economia țării depinde în mare măsură de menținerea producției industriale, a exporturilor și a veniturilor în valută.

Reprezentanții industriei consideră că orice creștere semnificativă a costurilor logistice riscă să afecteze suplimentar sectoarele productive care funcționează deja sub presiunea războiului și a pierderii unor capacități industriale importante.